Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nolan Arenado se une a los Leones para el venidero torneo de la LBPRC

Ponce anunció que el estelar tercera base de Arizona se unirá a la plantilla en algún momento de la campaña invernal

29 de agosto de 2026 - 11:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nolan Arenado representó a Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El estelar tercera base de los Diamondbacks de Arizona Nolan Arenado se unirá a los Leones de Ponce para la venidera campaña 2016-17 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

El anuncio fue hecho por la novena con un vídeo en las redes sociales en el cual el nuevo gerente general Joey Solá recibe una llamada del 10 veces Guante de Oro en la antesala.

“Hola a todos. Es Nolan Arenado y estoy orgulloso se haber firmado con los Leones. Emocionado por esto. Veremos que pasa en la temporada muerta pero estoy entusiasmado”, declaró el veterano, de 35 años.

La publicación no detalla en qué momento del torneo se unirá Arenado, quien debutó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2026.

A Arenado le resta un año de su contrato de $275 millones y nueve años que firmó en 2019 con los Rockies de Colorado.

El ocho veces Todo-Estrella fue cambiado a los Cardinals de San Luis en 2021. En 2026, fue canjeando nuevamente, esta vez a Arizona.

Con los Diamondbacks este año promedia .238 con 21 jonrones y 65 carreras remolcadas.

Los Leones, subcampeones de 2025-26, fueron vendido a un grupo encabezado por el doctor Emmanuelli Algarín.

Fuera de la firma de Arenado, Ponce cedió al otrora Jugador Más Valioso Edwin Díaz a los Gigantes de Carolina por el lanzador Jonathan Bermúdez y al jardinero Ezequiel Pagán.

De los Indios, adquirieron a Richie Palacios y Romeo Sanabria.

La novena ponceña será dirigida por Eduardo Nuñez, quien sustitutó al Dirigente del Año Andy González.

Tags
Nolan ArenadoLeones de PonceDiamondbacks de ArizonaLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: