Nolan Arenado se une a los Leones para el venidero torneo de la LBPRC

El anuncio fue hecho por la novena con un vídeo en las redes sociales en el cual el nuevo gerente general Joey Solá recibe una llamada del 10 veces Guante de Oro en la antesala.

“Hola a todos. Es Nolan Arenado y estoy orgulloso se haber firmado con los Leones. Emocionado por esto. Veremos que pasa en la temporada muerta pero estoy entusiasmado”, declaró el veterano, de 35 años.

La publicación no detalla en qué momento del torneo se unirá Arenado, quien debutó con Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2026.

A Arenado le resta un año de su contrato de $275 millones y nueve años que firmó en 2019 con los Rockies de Colorado.

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El ocho veces Todo-Estrella fue cambiado a los Cardinals de San Luis en 2021. En 2026, fue canjeando nuevamente, esta vez a Arizona.

Con los Diamondbacks este año promedia .238 con 21 jonrones y 65 carreras remolcadas.

Los Leones, subcampeones de 2025-26, fueron vendido a un grupo encabezado por el doctor Emmanuelli Algarín.

Fuera de la firma de Arenado, Ponce cedió al otrora Jugador Más Valioso Edwin Díaz a los Gigantes de Carolina por el lanzador Jonathan Bermúdez y al jardinero Ezequiel Pagán.

De los Indios, adquirieron a Richie Palacios y Romeo Sanabria.