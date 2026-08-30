Puerto Rico cae ante México y finaliza cuarto en el Final Six de la NORCECA

Puerto Rico reaccionó después de perder los primeros dos parciales, pero no logró completar la remontada y finalizó en la cuarta posición del Final Six Masculino de la NORCECA.

México se quedó con la medalla de bronce al imponerse en cinco parciales con marcadores de 25-21, 25-18, 21-25, 24-26 y 15-12 en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, de Ponce.

El resultado representó un retroceso para el sexteto puertorriqueño, que había conquistado la medalla de plata en la edición de 2025.

Luego de caer en los primeros dos sets, Puerto Rico cambió el ritmo del encuentro durante el tercer parcial. Los locales quebraron un empate a 20 con tres puntos consecutivos, aprovechando un error en el servicio de Franky Adrián Hernández, un bloqueo sobre Diego González Castañeda y otro fallo de González en ataque.

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El conjunto boricua se llevó el parcial, 25-21, para extender el encuentro.

El cuarto set presentó otro cerrado intercambio. Puerto Rico empató a 19 mediante un bloqueo sobre Yasutaka Sanay Heredia y ambos equipos continuaron igualados hasta el punto 24. Un ataque de Pelegrín Vargas por la zona cuatro y un error ofensivo de Hernández le dieron a los anfitriones el parcial, 26-24.

Puerto Rico mantuvo el impulso al comienzo del set decisivo y tomó ventaja de 4-1, pero México respondió con tres puntos consecutivos para nivelar el marcador. Miguel Ángel García Reséndiz completó la reacción con un servicio directo.

A partir de entonces, ninguno de los equipos consiguió despegarse. Vargas produjo el último empate, a 12, con un ataque por la zona cuatro, pero México silenció a la fanaticada al marcar los siguientes tres tantos para asegurar la medalla.

Vargas encabezó la ofensiva de Puerto Rico con 27 puntos. Klistan Lawrence Vidal agregó 11 e Ismael Alomar terminó con 10.

Por México, Sanay Heredia y Hernández Milantony anotaron 18 unidades cada uno, mientras González Castañeda consiguió 16 y Axel Manuel Téllez Rodríguez aportó 13.

México superó a Puerto Rico 65-60 en ataques, 15-7 en bloqueos y 8-3 en servicios directos. El sexteto mexicano cometió 32 errores, frente a 22 de los boricuas.

“Veníamos preparados para un torneo duro física y emocionalmente. Es nuestro cuarto torneo del verano y quizás sentimos un poco el desgaste físico. Pero así es el deporte”, expresó Arnel Cabrera, capitán de Puerto Rico.

“Nos toca reunirnos, ver lo que hicimos mal, corregir lo que se pueda y ejecutar para el torneo más importante para cerrar el verano. Estamos optimistas. Sabemos que no es el resultado que queríamos, pero estamos con mentalidad positiva para enfrentar lo que viene”, agregó.

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Carlos Schwanke, dirigente de México, destacó la respuesta de sus jugadores después de perder la oportunidad de avanzar al partido por el campeonato.

“A veces es difícil colocar a los jugadores en un estado de motivación después de perder el pase a la final. Pero jugaron bien, sirvieron bien y jugaron como equipo”, señaló Schwanke.

Esta fue la cuarta medalla de México en el Final Six. El conjunto mexicano ganó el oro en 2021 y anteriormente obtuvo el bronce en 2023 y 2024.

Estados Unidos conquistó su cuarto campeonato consecutivo tras imponerse a Canadá en tres parciales (25-15, 25-18 y 25-21).

Lawrence y Vargas reciben distinciones

Pese a concluir fuera del podio, Puerto Rico contó con dos jugadores entre los más destacados del torneo, celebrado del 23 al 29 de agosto en Ponce.

Lawrence recibió el premio de Mejor Anotador después de acumular 98 puntos, mientras Vargas fue seleccionado como Segundo Mejor Atacante.

El colocador estadounidense Tread Rosenthal fue reconocido como el Jugador Más Valioso.

Estados Unidos también obtuvo los premios de Mejor Atacante, para Sean Kelly; Mejor Bloqueador, para Parker Tomkinson; y Mejor Receptor, para Troy Gooch.

Por Guatemala fueron reconocidos Andy Leonardo Blanco como Mejor Opuesto, Adolfo Rivas como Mejor Colocador y Josué González como Mejor Defensa.