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Heliot Ramos dispara cuadrangular de tres carreras en paliza de los Yankees

El jardinero puertorriqueño contribuyó al triunfo 16-1 sobre los Red Sox de Boston con su primer vuelacercas con Nueva York

30 de agosto de 2026 - 6:52 PM

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Heliot Ramos conectó su primer jonrón desde que fue adquirido proveniente de San Francisco en la fecha límite de cambios del 3 de agosto. (Corey Sipkin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Austin Wells conectó dos jonrones en una octava entrada de nueve carreras, el boricua Heliot Ramos pegó un cuadrangular de tres anotaciones en la quinta y los Yankees de Nueva York ganaron el domingo por 16-1 para ampliar su ventaja en la carrera por el comodín de la Liga Americana y asegurar la serie de la temporada contra los Red Sox de Boston.

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Wells abrió la octava con un jonrón ante el puertorriqueño Jovani Morán y luego volvió a conectar, esta vez contra una slider de 49.8 mph del jugador de cuadro venezolano Andruw Monasterio, para un batazo de tres carreras.

Paul Goldschmidt también se voló la barda después de iniciar el quinto episodio de cinco carreras de Nueva York con un sencillo de dos anotaciones ante el venezolano Ranger Suárez (5-4). El panameño José Caballero fue titular en el campocorto en lugar del novato George Lombard Jr. (molestias en la rodilla derecha) y disparó un batazo de tres carreras ante una slider de 49 mph de Monasterio.

Ramos conectó su primer jonrón desde que fue adquirido proveniente de San Francisco en la fecha límite de cambios del 3 de agosto. Fue el primer jonrón del jardinero desde el 20 de julio y además tuvo su primer juego de múltiples imparables con los Yankees.

Ramos llegó al domingo con marca de 7 de 59 en sus primeros 20 juegos con los Yankees. Su hit más importante desde que fue adquirido ayudó a que los Yankees (78-59) se colocaran cuatro juegos por delante de los Red Sox (74-63) para ganar 7 de 13 enfrentamientos para asegurar el desempate directo si ambos equipos terminan con el mismo récord.

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Heliot RamosMLBYankees de Nueva YorkRed Sox de Boston
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