Puerto Rico cae en Argentina en el inicio de la segunda fase clasificatoria a la Copa del Mundo 2027

La Selección Nacional de Baloncesto Masculino inició la segunda ronda de ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo 2027 de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) con una derrota el jueves, 89-75, ante Argentina en el Polideportivo Islas Malvinas en Mar de Plata.

Puerto Rico ahora ostenta foja de 2-5 en el nuevo Grupo F, tras la función de los tres primeros equipos de las llaves A y B, arrastrando los récords de la primera fase.

La Albiceleste, por su parte, mejoró a 6-1.

El lunes, Puerto Rico visita a Uruguay (5-1) con urgencia de sacar una victoria para mantener vivas las aspiraciones de cualificar a Catar 2027.

Gabriel Deck fue el mejor por los argentinos con 23 puntos. Leandro Bolmaro tuvo 19 y el capitán Facundo Campazzo 13 con 10 asistencias para la escuadra del técnico Pablo Prigioni.

Por Puerto Rico, José Alvarado lideró con 19 puntos. Ethan Thompson e Isaiah Piñiero finalizaron con 13 ambos.

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Puerto Rico terminó con 18 errores para los locales sacar 21 unidades.

Los anfitriones se llevaron el primer parcial 25-21 con cinco triples en nueve intentos. Deck fue el más destacado con nueve tantos, anotando tanto a distancia como en el poste.

Thompson mantuvo a Puerto Rico, errático con cinco pifias, en juego con seis tantos en los minutos finales del periodo inicial, cerrado con una tripleta de Alvarado.

Daniel Rivera, Novato del Año en el torneo 2026 del BSN con los Gigantes, tuvo sus primeros puntos con el equipo adulto en el segundo cuarto.

Los visitantes tuvieron ventaja de 36-34 con tiro libre de Piñeiro restando 4:55 minutos de la primera mitad antes de una sequía ofensiva que permitió a los gauchos alejarse 41-36.

Thompson y Alvarado le devolvieron vida a Puerto Rico con bombazos consecutivos pero Argentina cerró la luchada primera parte al frente, 43-42, con cesa de Francisco Caparro.

Pese a una buena defensa, Puerto Rico finalizó con ocho errores para 13 puntos de Argentina, y de 10-4 en tiros libres, en los primeros 20 minutos.

El seleccionado patrio volvió a pecar en el arranque de la segunda parte con tres pérdidas en menos de un minuto.

Argentina tomó el control del ritmo y un triple de Deck dio la primera ventaja de doble dígito a los sudamericanos, 61-51, con 3:36 minutos del tercer periodo.

Los anfitriones dominaron el cuarto 21-12, al frente 64-54, camino a los últimos 10 minutos del encuentro.

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En intento de remontada, Puerto Rico bajó al déficit a seis (71-65) con cinco puntos corridos de Alfonso Plummer.