El plan de Puerto Rico para llegar listo a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino

La Selección Nacional femenina de baloncesto abrió sus puertas este martes en JUMP, donde sus integrantes hablaron sobre la preparación para el cercano Mundial, la ruta hacia el torneo y las aspiraciones del conjunto puertorriqueño.

El complejo deportivo fue descrito por el dirigente nacional, Jerry Batista, como una “bendición”. El combinado había utilizado anteriormente las instalaciones de José Juan Barea y regresó esta semana para afinar detalles de cara al Mundial, que se celebrará en septiembre en Alemania.

“Es una bendición. Nos hacía falta un lugar como este, en donde lo tenemos todo. Es una comodidad para todo el mundo y nos ayuda mucho”, dijo Batista sobre las instalaciones, que el conjunto lleva utilizando durante una semana.

El Equipo Nacional de baloncesto femenino ha estado entrenando por una semana en JUMP. (Suministrada)

Este martes había 14 jugadoras entrenando con la preselección nacional, incluida la recién llegada Trinity San Antonio, quien tuvo su primer entrenamiento con el equipo. San Antonio no formó parte del conjunto que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Arella Guirantes será la última integrante en incorporarse al grupo. Según Batista, se espera que se reúna con sus compañeras este jueves.

Desde JUMP, Puerto Rico viajará a España, donde tiene programada una serie de partidos de preparación ante selecciones que también participarán en el Mundial.

Batista reafirmó que estos encuentros serán vitales, debido a que Puerto Rico ha tenido pocas oportunidades de competir previo a la cita mundialista. Además, destacó las características de los rivales escogidos: Mali, Nigeria y China.

“Son equipos grandes y fuertes. Por esas características escogimos esos tres equipos, porque nos van a ayudar a prepararnos para jugar el Mundial”, explicó Batista.

Los tres fogueos servirán, además, para medir al conjunto ante rivales con características similares a las que encontrará en Alemania. China ocupa el cuarto puesto del ranking mundial de FIBA, mientras Nigeria aparece en el octavo y Mali en el decimosexto.

Puerto Rico debutará en el Mundial el 4 de septiembre ante Australia. Dos días después se enfrentará a Bélgica y cerrará la primera ronda el 7 de septiembre contra Turquía, como parte del Grupo C.

Puerto Rico es el tercer equipo mejor clasificado del grupo, en el puesto 13 del escalafón mundial. Australia ocupa el tercer lugar, Bélgica el quinto y Turquía el decimosexto.

En un escenario sin sorpresas, una victoria podría ser suficiente para que Puerto Rico avance de la fase de grupos a la ronda de eliminación directa.

Sobre el papel, Turquía luce como el rival más accesible para conseguir ese triunfo, aunque las integrantes del conjunto patrio no pasan por alto ninguno de los tres compromisos. Australia y Bélgica parten como favoritas, mientras que Puerto Rico buscará repetir la capacidad de competir que ha demostrado en torneos anteriores. En el pasado Mundial, por ejemplo, las boricuas cayeron 68-65 ante Bélgica.

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“Son tres tremendos partidos. La meta es ganar uno”, destacó la veterana armadora Pamela Rosado. “Sabemos que nos vamos a enfrentar a tres de los mejores 16 equipos. Vamos a ir a jugar duro, lo que hemos hecho siempre. Siempre nos miran a menos y siempre hemos podido lograr las cosas. Esta no va a ser la excepción. Vamos a darlo todo por Puerto Rico y poner nuestra isla en alto”.