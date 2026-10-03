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Jasmine Camacho-Quinn reflexiona sobre la maternidad desde Trujillo Alto: “Estoy aprendiendo a mirarme con más ternura”

La doble medallista olímpica puertorriqueña dio a luz en agosto

3 de octubre de 2026 - 9:32 PM

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Jasmine Camacho-Quinn confirmó recientemente que regresará a las pistas en 2027. (Instagram / Jasmine Camacho-Quinn)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La medallista de oro olímpica Jasmine Camacho-Quinn reflexionó el viernes sobre su maternidad con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

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La también medallista de bronces en los Juegos de París 2024, en los 100 metros con vallas, publicó una foto sosteniendo en sus brazos a su primogénita, Jayla Sol, en un balcón de una residencia en Trujillo Alto.

La atleta de alto rendimiento se encuentra en la isla para un compromiso familiar.

Jayla Sol nació el 9 de agosto, fruto de la relación de Camacho-Quinn con el jugador de los Colts de Indianápolis en la NFL, Jaylon Carlies.

“La maternidad me ha cambiado de formas que jamás habría imaginado. Hay días en los que miro mi cuerpo y lo comparo con la mujer que solía ser... con el cuerpo que conocía antes de la cicatriz, de los cambios y de todo lo que conllevó gestar a mi hija”, escribió la boricua, de 30 años.

“Pero estoy aprendiendo a mirarme con más ternura. Este cuerpo albergó a mi bebé, la trajo al mundo y sigue estando ahí para ella cada día. Mi cicatriz no es algo que deba ocultar, sino un recordatorio de lo que mi cuerpo fue capaz de hacer”, continuó.

“Estoy aprendiendo a amar esta versión de mí misma, al tiempo que me doy permiso para no haber ‘vuelto’ todavía a ser quien era. No tengo prisa por recuperar a la mujer que fui antes de la maternidad; me estoy enamorando de quien soy ahora. Soy una mujer”, añadió.

La propia velocista confirmó a El Nuevo Día que regresará a las pistas en 2027. Los Juegos Panamericanos de Lima son en julio de dicho año.

Camacho-Quinn compitió por última vez a tiempo completo en 2024. Corrió 20 veces en 17 competencias.

Tags
Jasmine Camacho-QuinnatletismoMaternidadNFL
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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