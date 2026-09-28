Mónica Puig y Jaime Espinal encabezan la Clase 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

Los medallistas olímpicos Mónica Puig y Jaime Espinal encabezan el grupo de nueve figuras del deporte que formarán parte de la Clase del 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, informó este lunes el recinto en un comunicado.

Estas destacadas personalidades, junto a otras siete, serán exaltadas el 22 de noviembre, en una actividad que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo, el Ramón Emeterio Betances, a partir de las 11:00 a.m., detalló el Pabellón.

“La Clase del 2026 se distingue por la excelencia y trayectoria de sus integrantes. Para el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño es un privilegio recibir entre sus nuevos exaltados a dos medallistas olímpicos, figuras que han llevado con orgullo el nombre de Puerto Rico a los más altos escenarios del deporte internacional”, expresó Jimmy Thordsen, presidente de la institución.

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Puig y Espinal serán exaltados junto a Vanessa García (Natación), Benito Santiago (Béisbol), Carmelo Martínez (Béisbol), Javier Antonio ‘Toñito’ Colón (Baloncesto), Juan ‘Pucho’ Figueroa (Árbitro de baloncesto), Margaret de Jesús (Atletismo) y Jorge Sosa (Propulsor del Deporte), amplió el Pabellón.

El exreceptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, fue incluido inicialmente, pero se excusó debido a compromisos profesionales para la fecha de la actividad, explicó el Pabellón.

“Además, esta Clase del 2026 reúne a grandes figuras que, desde sus respectivas disciplinas, han contribuido a enaltecer el nombre de Puerto Rico. Cada uno de los exaltadas cuenta con una trayectoria digna de reconocimiento y ocupa, por méritos propios, un lugar especial en la historia de nuestro deporte. A Mónica la hemos esperado con gran entusiasmo para que finalmente forme parte de la historia de nuestro Pabellón”, añadió Thordsen.

Puig es la primera campeona olímpica en la centenaria historia de Puerto Rico en el Olimpo. Ganó en sencillos los Juegos Río 2016. También fue por años la principal figura de Puerto Rico en la gira profesional Women Tennis Association (WTA), en la que llegó a ocupar el puesto 27 en el ranking mundial.

Y Espinal es el luchador que ganó la medalla de plata de la división de 84 kilogramos en los Juegos Olímpicos Londres 2012, en los que también sumó un bronce el vallista Javier Culson.

El exjugador y dirigente Carmelo Martínez forma parte de la Clase 2025 del Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño, luego de una destacada trayectoria de 18 temporadas en la pelota invernal. (Archivo)

García fue especialista en pruebas de velocidad y poseedora aún de las marcas nacionales en 50 y 100 metros libres.

Los peloteros Santiago y Martínez coincidieron en los ochenta en los Padres de San Diego en las Grandes Ligas, siendo el primero Novato del Año en 1987 y el segundo parte de la Serie Mundial del 1984. Martínez también marcó en el béisbol local.

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Colón fue figura nacional, integrantes de los Leones de Ponce en el BSN y de la Selección de baloncesto, en que Figueroa también fue un respetado árbitro local e internacional, además de haber marcado generaciones de atletas-estudiantes durante sus años como líder en la Bayamón Military Academy. Figueroa también fue subsecretario del Departamento de Recreación y Deportes.

La exvelocista Margaret de Jesús, quien representó a Puerto Rico en competencias internacionales, fue exaltada en 2025 al Recinto de los Inmortales del Deporte de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). ::: (alexis.cedeno)

La atleta De Jesús fue olímpica en pista y campo, mientras que Sosa ha sido un líder deportivo de eventos nacionales, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, y de competencias nacionales como la Liga Atlética Interuniveristaria, en la que es su actual comisionado.