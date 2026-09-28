Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
29 de septiembre de 2026
84°Lluvias aisladas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mónica Puig y Jaime Espinal encabezan la Clase 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

Los medallistas olímpicos serán exaltados el 22 de noviembre junto a otras siete figuras

28 de septiembre de 2026 - 7:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El luchador Jaime Espinal y la tenista Mónica Puig estuvieron entre los atletas puertorriqueños que conquistaron medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los medallistas olímpicos Mónica Puig y Jaime Espinal encabezan el grupo de nueve figuras del deporte que formarán parte de la Clase del 2026 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, informó este lunes el recinto en un comunicado.

RELACIONADAS

Estas destacadas personalidades, junto a otras siete, serán exaltadas el 22 de noviembre, en una actividad que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo, el Ramón Emeterio Betances, a partir de las 11:00 a.m., detalló el Pabellón.

“La Clase del 2026 se distingue por la excelencia y trayectoria de sus integrantes. Para el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño es un privilegio recibir entre sus nuevos exaltados a dos medallistas olímpicos, figuras que han llevado con orgullo el nombre de Puerto Rico a los más altos escenarios del deporte internacional”, expresó Jimmy Thordsen, presidente de la institución.

Puig y Espinal serán exaltados junto a Vanessa García (Natación), Benito Santiago (Béisbol), Carmelo Martínez (Béisbol), Javier Antonio ‘Toñito’ Colón (Baloncesto), Juan ‘Pucho’ Figueroa (Árbitro de baloncesto), Margaret de Jesús (Atletismo) y Jorge Sosa (Propulsor del Deporte), amplió el Pabellón.

El exreceptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, fue incluido inicialmente, pero se excusó debido a compromisos profesionales para la fecha de la actividad, explicó el Pabellón.

“Además, esta Clase del 2026 reúne a grandes figuras que, desde sus respectivas disciplinas, han contribuido a enaltecer el nombre de Puerto Rico. Cada uno de los exaltadas cuenta con una trayectoria digna de reconocimiento y ocupa, por méritos propios, un lugar especial en la historia de nuestro deporte. A Mónica la hemos esperado con gran entusiasmo para que finalmente forme parte de la historia de nuestro Pabellón”, añadió Thordsen.

Puig es la primera campeona olímpica en la centenaria historia de Puerto Rico en el Olimpo. Ganó en sencillos los Juegos Río 2016. También fue por años la principal figura de Puerto Rico en la gira profesional Women Tennis Association (WTA), en la que llegó a ocupar el puesto 27 en el ranking mundial.

Y Espinal es el luchador que ganó la medalla de plata de la división de 84 kilogramos en los Juegos Olímpicos Londres 2012, en los que también sumó un bronce el vallista Javier Culson.

El exjugador y dirigente Carmelo Martínez forma parte de la Clase 2025 del Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño, luego de una destacada trayectoria de 18 temporadas en la pelota invernal.
El exjugador y dirigente Carmelo Martínez forma parte de la Clase 2025 del Salón de la Fama del Béisbol Profesional Puertorriqueño, luego de una destacada trayectoria de 18 temporadas en la pelota invernal. (Archivo)

García fue especialista en pruebas de velocidad y poseedora aún de las marcas nacionales en 50 y 100 metros libres.

Los peloteros Santiago y Martínez coincidieron en los ochenta en los Padres de San Diego en las Grandes Ligas, siendo el primero Novato del Año en 1987 y el segundo parte de la Serie Mundial del 1984. Martínez también marcó en el béisbol local.

Colón fue figura nacional, integrantes de los Leones de Ponce en el BSN y de la Selección de baloncesto, en que Figueroa también fue un respetado árbitro local e internacional, además de haber marcado generaciones de atletas-estudiantes durante sus años como líder en la Bayamón Military Academy. Figueroa también fue subsecretario del Departamento de Recreación y Deportes.

La exvelocista Margaret de Jesús, quien representó a Puerto Rico en competencias internacionales, fue exaltada en 2025 al Recinto de los Inmortales del Deporte de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). :::
La exvelocista Margaret de Jesús, quien representó a Puerto Rico en competencias internacionales, fue exaltada en 2025 al Recinto de los Inmortales del Deporte de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). ::: (alexis.cedeno)

La atleta De Jesús fue olímpica en pista y campo, mientras que Sosa ha sido un líder deportivo de eventos nacionales, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, y de competencias nacionales como la Liga Atlética Interuniveristaria, en la que es su actual comisionado.

Thordsen agradeció profundamente al alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, a la Asamblea Legislativa Municipal y al pueblo por abrir las puertas y respaldar la celebración de un evento que reconoce y perpetúa el legado de quienes han engrandecido el deporte puertorriqueño.

Tags
Pabellón de la Fama del Deporte PuertorriqueñoMónica PuigJaime EspinalBenito SantiagoVanessa García
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 28 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: