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¿Qué le pasó “Lobito” Torres? Murió días después de desplomarse al terminar una pelea

¿Qué se sabe de la lesión cerebral del boxeador mexicano y qué diferencias hay con lo ocurrido al boricua Prichard Colón?

28 de septiembre de 2026 - 2:51 PM

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Arturo “Lobito” Torres falleció el 25 de septiembre, seis días después de desplomarse tras su última pelea en Mexicali, México. (Miguel O.G.)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El boxeador mexicano Arturo “Lobito” Torres falleció a los 26 años, seis días después de desplomarse tras un combate en Mexicali. Permaneció hospitalizado por una lesión cerebral.

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Torres falleció el pasado viernes, 25 de septiembre, en el Hospital General de Mexicali, Baja California. Según reportó El Imparcial, había sido operado por un coágulo en el cerebro y permanecía en coma inducido.

La lesión ocurrió después de su pelea del 19 de septiembre contra Gilberto “Torito” García en el Parque Vicente Guerrero, en Mexicali.

El combate, pactado a ocho asaltos en la división superligera, fue detenido a los 2:31 minutos del séptimo episodio luego de que Torres acumulara un fuerte castigo. Su esquina, encabezada por su padre y entrenador, Jesús Torres, lanzó la toalla mientras el réferi intervenía para poner fin a la pelea.

Segundos después, Torres se desplomó sobre el cuadrilátero y comenzó a convulsionar. El púgil recibió asistencia médica antes de ser trasladado en ambulancia al hospital.

Aunque inicialmente su familia informó que la intervención quirúrgica había sido exitosa, Torres permaneció en coma inducido y su condición continuó siendo delicada hasta su fallecimiento seis días después.

Devastador momento: muere el boxeador Arturo “Lobito” Torres tras desplomarse en el ring

Devastador momento: muere el boxeador Arturo “Lobito” Torres tras desplomarse en el ring

El púgil mexicano, de 26 años, se desvaneció y convulsionó durante la pelea en Mexicali.

¿Qué se sabe de la lesión de Torres y qué ocurrió con Prichard Colón?

Torres sufrió una lesión cerebral tras su último combate. El caso trae a la memoria lo ocurrido con el puertorriqueño Prichard Colón, quien recibió golpes en la parte posterior de la cabeza durante su pelea contra Terrel Williams en 2015.

Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida.Entre sus principales logros figuran el título de campeón mundial honorario del CMB y la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010, en la categoría de 64 kilogramos. En medio del proceso, utilizó distintos dispositivos de comunicación que le permitían interactuar con quienes lo rodeaban.
1 / 21 | La vida de Prichard Colón en imágenes: de promesa del boxeo a símbolo de lucha. Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. - Ricky Arduengo

Después del encuentro presentó síntomas, perdió el conocimiento y fue operado de emergencia por un sangrado cerebral. No hay información que establezca que Torres sufrió su lesión de la misma manera.

Colón permaneció en coma y necesitó cuidados durante el resto de su vida. Falleció el 13 de agosto de 2026, a los 33 años.

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