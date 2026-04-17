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FIBA define los criterios del sorteo del Mundial Femenino Alemania 2026

El quinteto nacional está en la tercera siembra junto a Japón, Italia y Corea

17 de abril de 2026 - 8:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Selección Nacional ponchó su boleto en el torneo celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en marzo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ubicado en el tercer grupo junto a Japón, Italia y Corea, Puerto Rico conocerá su ruta en la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino Alemania 2026 una vez se celebre el sorteo del torneo, cuyos principios fueron confirmados por la FIBA este jueves.

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El sorteo se celebrará el 21 de abril en el Kraftwerk Berlin, en Berlín, a las 18:00 (hora de Europa Central), es decir, al mediodía en Puerto Rico, y será transmitido en vivo a través del canal oficial de FIBA en YouTube.

De acuerdo con el organismo, los equipos fueron divididos en cuatro siembras, basados en el ranking mundial femenino, con la selección anfitriona de Alemania ubicada en el primero junto a Estados Unidos, Francia y Australia. En el segundo nivel figuran China, Bélgica, España y Nigeria, mientras que en el cuarto están Turquía, República Checa, Malí y Hungría.

Cada siembra aportará un equipo a cada uno de los cuatro grupos, con restricciones geográficas establecidas para balancear la competencia. Entre ellas, se limita a un máximo de dos selecciones europeas por grupo, y a una selección por grupo proveniente de África, América y Asia/Oceanía.

Asimismo, Alemania será ubicada automáticamente en el Grupo A al momento del sorteo.

El torneo se disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

Tras el sorteo, se llevará a cabo la ceremonia de exaltación de la clase 2026 del Salón de la Fama de FIBA.

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FIBACopa MundialCopa del Mundo FIBASelección Nacional de Baloncesto femeninoEquipo Nacional de Baloncesto femenino
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