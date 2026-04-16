Onzie Branch aporta experiencia y liderazgo al sólido arranque de San Germán

Onzie Branch está de vuelta con los Atléticos de San Germán en 2026 con una misión pendiente.

En su mochila de regreso a la Ciudad de las Lomas trae un anillo de campeón.

El alero, de 34 años, es considerado uno de los mejores jugadores saliendo del banco en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), gracias a las múltiples funciones que cumple y que no siempre se reflejan en las estadísticas. Fue parte del equipo sangermeño que terminó subcampeón en 2022 bajo la dirección de Eddie Casiano.

Aquella fue la primera final del “Monstruo Anaranjado” desde 1997, año en que conquistaron su último campeonato, el número 14.

En 2023 firmó con Guaynabo y luego, en 2024, fue cambiado a los Vaqueros de Bayamón. Ese mismo año pasó a los Criollos de Caguas, equipo con el que eventualmente se coronó campeón, contando con la aportación de Branch.

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Para esta temporada, el veterano canastero decidió regresar a San Germán, franquicia con la que ha jugado la mayor parte de su carrera en el baloncesto local. Un sólido arranque de 6-2 mantiene a la “Cuna” soñando nuevamente con una corrida de postemporada.

“Gran parte de volver fue hablar con Eddie (Casiano) durante la temporada muerta sobre el plan, el blueprint de lo que se quería hacer: ganar la mayor cantidad de juegos y partir de ahí”, comentó Branch a El Nuevo Día.

“No volver a Caguas fue solo cuestión de negocios. San Germán es un sitio donde siempre me ha encantado jugar. Crédito a Eddie porque hablamos de la plantilla, de los nativos, que son subestimados. Es una oportunidad de ayudar a estos muchachos y devolver ese sentimiento de la ‘Cuna’, donde es difícil jugarnos. También es sentirme cómodo. Crédito a la administración”, añadió.

Sólido grupo

Además de Casiano, la presencia de Georgie Pacheco —adquirido desde Mayagüez por Tjader Fernández— fue clave en su decisión. Pacheco lo llamó directamente para que considerara unirse nuevamente al equipo, donde Branch militó entre 2016 y 2022.

Pacheco, junto a André Curbelo, Antonio Gordon, Kyle Rose, Marlon Hargis, Jorge Matos, Julián Torres, Jorge Torres y Christian Pizarro —quien también fue campeón con Branch en Caguas— conforman el núcleo nativo del equipo. A ellos se suman los refuerzos Montrezl Harrell, Nick Perkins y Alexander Hamilton, un trío que ha rendido de manera efectiva hasta ahora.

“Comenzar calientes no significa que falte trabajo. Todavía seguimos trabajando. Tenemos la meta de regresar a los playoffs”, recalcó Branch, quien promedia 5.3 puntos, 3.1 rebotes y 1.9 asistencias en 19 minutos por partido.

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“El primer juego aquí se sintió como en casa. Tomé la decisión correcta. Tenemos mucha hambre. Hay buen talento nativo. Este grupo es más joven y atlético que el de 2022. Ahora tengo más experiencia sobre lo que se necesita para ganar y puedo ayudarlos a sentir esa satisfacción del deber cumplido. No hacemos promesas; vamos juego a juego, mejorando”, sostuvo.

Casiano, por su parte, consideró un acierto el regreso de Branch al equipo.

“Me da un poco de todo. Es un 'utility guy’ que puede jugar en todas las posiciones. Pero lo más importante es lo que aporta fuera de la cancha: hablar con los muchachos, ser ejemplo. Tenemos jugadores jóvenes que necesitan esa experiencia. Él ya ha ganado y nos ayuda, especialmente en juegos grandes”, destacó el dirigente.