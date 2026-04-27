“No recibió una oportunidad justa”: Boston intenta recomponerse sin Alex Cora

Menos de 24 horas después de que los Red Sox de Boston despidieran de forma sorpresiva al mánager boricua Alex Cora y a cinco miembros de su cuerpo técnico, el ‘infielder’ Trevor Story afirmó que el camino a seguir del club se siente poco claro.

“Quiero decir, obviamente, está un poco en el aire cuál es la verdadera dirección. Son conversaciones que deben darse. Se darán ahora y también en adelante”, comentó el domingo Story, dos veces ‘All-Star’, antes de la victoria de Boston por 5-3 en el último juego de la serie contra los Orioles de Baltimore.

Los Red Sox destituyeron oficialmente a Cora el sábado por la noche tras un inicio de 10-17 en su octava temporada al frente del club, incluida una barrida de tres juegos en casa ante los Yankees de Nueva York a principios de esta semana.

El director de operaciones de béisbol, Craig Breslow, explicó el primer despido en plena temporada de un mánager de Boston desde 2001 al sugerir que demostraba compromiso con la campaña actual.

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“En realidad todo se reduce a la confianza que tenemos en los jugadores y la confianza que tenemos en el grupo para lograr lo que nos propusimos lograr. Al actuar hoy, nos quedan 135 juegos por delante, casi el equivalente a una temporada completa, para aprovechar este nuevo comienzo”, señaló Breslow el domingo.

Pero Story, en su quinta temporada de un contrato de seis años y $140 millones, es una excepción en un roster joven que ha traspasado a estrellas como Mookie Betts, Chris Sale, Xander Bogaerts y el dominicano Rafael Devers en los años transcurridos desde que Cora condujo a Boston al título de la Serie Mundial de 2018 en su primera temporada.

Desde entonces, los Red Sox solo han llegado a dos postemporadas, y solo a una desde la llegada de Story, cuando consiguieron un boleto de comodín en 2025.

“Vine aquí para ganar y vine aquí para tener éxito”, manifestó Story, de 33 años. De hecho, el jugador de cuadro está entre los bateadores de Boston que atraviesan dificultades, con promedio de .198, dos jonrones y 17 carreras impulsadas. “Y el año pasado tuvimos un destello de eso. Buscamos construir a partir de ahí. Obviamente no hemos arrancado bien. Pero sí, en mi opinión, hay que aclarar parte de la dirección”.

Breslow y el mánager interino Chad Tracy hablaron con el equipo durante aproximadamente ocho minutos en una reunión el domingo por la mañana en la que también estuvieron el propietario John Henry y el presidente del equipo Sam Kennedy. Los jugadores no hablaron durante la junta.

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“Ellos (gerencia) hablaron. Sí, hablaron”, dijo Story. “Simplemente tiene que haber más conversaciones. No diría que fue satisfactorio”, prosiguió el pelotero, al tiempo que elogió al boricua.

“Cora nos respaldó todos los días. Fue muy sincero con los jugadores, recibió golpes por nosotros e hizo todo lo que se le puede pedir a un mánager y más. Simplemente no puedo expresar lo agradecido que estoy de haber jugado para él. Sí, le tengo cariño a ese tipo”, afirmó Story sobre el puertorriqueño. “Uno de los mejores dirigentes del mundo no recibió una oportunidad justa”.

Habla Roman Anthony

Igualmente, la estrella en ascenso Roman Anthony se expresó al respecto.

“Lo único que nos queda es jugar béisbol. Hay que enfocarnos en eso, confiar en la organización. Harán lo que tengan que hacer. Tenemos chance de ganar muchos juegos. Hay que mirar hacia adelante”, añadió Anthony sobre Cora.

“Pero sí, me quedé en shock. No llevo mucho en MLB, así que no había vivido eso. Es una de esas cosas que te golpea fuerte, pero tienes que estar obligado a hacer tu trabajo y ser un profesional", concluyó.