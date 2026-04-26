“Desconexión” marcó la relación entre Alex Cora y la gerencia de los Red Sox de Boston

Diferencias internas entre el director ejecutivo Craig Breslow y Alex Cora marcaron el rumbo reciente de los Red Sox de Boston, según coinciden múltiples fuentes del entorno de las Grandes Ligas.

El puertorriqueño fue despedido la noche del sábado, luego de una victoria 17-1 sobre los Orioles de Baltimore. Boston tiene marca de 10-17 y ocupa el último lugar en la División Este de la Liga Americana.

Dentro del béisbol, múltiples voces señalan que Breslow y Cora diferían en cómo proyectaban el presente y futuro del conjunto.

Uno de los que abordó el tema fue el periodista de ESPN, Jeff Passan.

“Ha habido cierta desconexión entre el dirigente (Alex) Cora y la oficina liderada por (Craig) Breslow. Esa desconexión se refleja en el récord de 10-17”, expresó Passan durante una intervención en ESPN el sábado.

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Passan añadió que tanto evaluaciones internas como externas proyectaban a los Red Sox como un equipo con talento para alcanzar la postemporada. Sin embargo, señaló que la gerencia actuó con rapidez para intentar reencaminar la temporada, a diferencia de organizaciones como los Phillies de Filadelfia, Mets de Nueva York y los Astros de Houston, donde apenas se ha comenzado a cuestionar la continuidad de sus dirigentes.

No obstante, Breslow reconoció el domingo, durante una conferencia de prensa, que el plantel que le entregó a Cora representaba un reto.

“Hablamos de que soy responsable por la confección del roster, y de que este era un grupo retante de dirigir, especialmente por la composición de los jugadores de posición. Así se lo admití a Alex (Cora) en nuestra conversación del sábado”, indicó Breslow.

Craig Breslow (centro) y Alex Cora hablan con Alex Bregman durante su presentación el año pasado. Bregman terminó yéndose en la agencia libre a los Cubs. (Gerald Herbert)

Breslow forma parte de la organización desde 2023, y fue bajo su gestión que Cora firmó su contrato actual de tres años.

La gerencia no logró mantener un equipo contendiente tras la salida de figuras como Mookie Betts (ahora con los Dodgers de Los Ángeles), Rafael Devers (Giants de San Francisco) y Alex Bregman (Cubs de Chicago).

El periodista de The Athletic, Ken Rosenthal, fue crítico en ese aspecto.

“Es una eterna lucha por sobrevivir en Fenway Park, con la diferencia de que no sobrevive nadie”, escribió.

Reacciona Cora en las redes sociales

Cora, por su parte, compartió este fin de semana en Instagram un video de una entrevista en la que Betts expresó que le encantaba Boston y jugar bajo las órdenes del boricua, pero que eligió a los Dodgers por ser una mejor decisión de negocio.

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Los Red Sox han tenido un inicio complicado en la temporada 2026. Tanto su ofensiva colectiva como su efectividad de pitcheo se ubican entre las 10 peores de las Grandes Ligas.

Antes de este fin de semana, el equipo fue barrido por los Yankees de Nueva York. Además, previo a la victoria del sábado, había perdido seis de sus últimos siete partidos.

Kennedy: “Fue una decisión de Breslow”

Este domingo, la organización ofreció una conferencia de prensa para abordar la salida de Cora.

Aunque Breslow sugirió que la decisión fue colectiva, el presidente del equipo, Sam Kennedy, dejó claro que siguió recomendaciones del director ejecutivo.

“Definitivamente”, respondió.

“Contratamos a Craig para dirigir las operaciones de béisbol. Somos una organización que se apoya en ese departamento y en sus decisiones. Él ha tomado grandes determinaciones, y esta es una de ellas. Lo respaldamos completamente”, agregó Kennedy.

Christian Vázquez elogió las capacidades de Alex Cora.

Se expresa Christian Vázquez

Por su parte, el exreceptor de los Red Sox, Christian Vázquez, reaccionó desde Houston a la salida de Cora.

El bayamonés señaló que se trata de parte del negocio, pero expresó su agradecimiento hacia el dirigente.