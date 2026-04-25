Alex Cora fue despedido por los Red Sox de Boston y éste envió un mensaje: “Todo bien, bien relax”

Alex Cora fue despedido este sábado como mánager de los Red Sox de Boston, confirmó la organización temprano esta noche.

El boricua fue despedido luego de una victoria 17-1 sobre los Orioles de Baltimore. Chad Tracy, entrenador de la filial Triple-A de los Red Sox, será el dirigente interino, confirmó la franquicia.

El boricua dijo a este diario que tomó con tranquilidad la noticia, que ha sido sorpresiva en el béisbol.

“Todo bien. Bien relax”, escribió a este diario por mensaje de texto.

Con el triunfo sobre los Orioles, Boston ostenta marca de 10-17 y ocupa el último puesto en la División Este de la Liga Americana.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las temporadas más grandes en la historia de los Red Sox en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud”, dijo John Henry, propietario principal de los Red Sox en un comunicado de la organización.

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“Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del campo de tantas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día en que llegó”, añadió.

Cora estaba bajo contrato con los Red Sox hasta el 2027. En julio de 2024 acordó una extensión garantizada de tres años y $21 millones.

“Quiero agradecer a Alex, a nuestros entrenadores y a sus familias por todo lo que han dado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del campo, y siempre tendrán nuestro respeto y gratitud”, enfatizó el propietario.

Junto con Cora fue despedido el también boricua Ramón Vázquez, quien era el coach de banco de los Red Sox. Otros despedidos fueron el coach de bateo Peter Fatse y su asistente, Dillon Lawson; el coach de tercera base Kyle Hudson; y el entrenador de estrategia de bateo Joe Cronin, anunció el club el sábado.

El coach de primera base, el boricua José David Flores, sigue en el cuerpo técnico.

Cora estaba en su octava temporada como mánager de los Red Sox. Su récord para la franquicia durante ese periodo fue de 619-541.

Ganó la Serie Mundial como dirigente de los Red Sox en 2018, cuando llevó al equipo a ganar 108 juegos en la temporada regular. En el 2021, los Red Sox jugaron para 92-70 bajo Cora.