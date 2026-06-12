José Luis Ortiz quiere montar en Camarero en el regreso de la Serie Hípica del Caribe 2026

Ahora que la Serie Hípica del Caribe apunta a Puerto Rico como sede, el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz se frota las manos ante la posibilidad de volver a montar en el evento hípico más importante de la región.

Pendiente a la confirmación oficial, la Serie Hípica del Caribe 2026 se celebraría en diciembre en el Hipódromo Camarero, que ya aseguró los fondos para las premiaciones de las carreras que integran el programa, encabezado por el Clásico del Caribe.

Ortiz, por su parte, no oculta su entusiasmo por regresar a competir ante la afición puertorriqueña.

“Es una posibilidad. ¿Que si me gustaría estar? Sí, 100 por ciento“, afirmó el destacado jinete a El Nuevo Día.

”Tengo también que hablar con mi agente para ver si se puede hacer el viaje".

Durante los últimos años, Ortiz ha mantenido compromisos en diciembre en el Hipódromo Fair Grounds, en Nueva Orleans, por lo que su participación dependerá de que su calendario se lo permita.

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El boricua conoce bien el escenario.

En la edición de 2021, la última celebrada en Camarero, ganó la Copa Lucky Cash con la mexicana Giovaninna.

Ese fin de semana realizó ocho montas, incluyendo dos pruebas de la Serie Hípica.

Además, fue testigo del triunfo de Puerto Rico en el Clásico del Caribe con Tamborero, conducido por Juan Carlos Díaz y entrenado por Ramón Morales para el Establo Sonata.

Ortiz ha sido un participante habitual de la Serie Hípica del Caribe sin importar la sede. En 2022, en Venezuela, él y su hermano Irad se combinaron para conquistar seis carreras del programa.

Ahora espera que las piezas vuelvan a encajar.

“Cuando se haga oficial (sede) en los próximos meses, empiezan las carreras preparatorias. Después se empiezan a hacer las llamadas a los diferentes países o me llaman”, dijo.

Ortiz sería nuevamente un atractivo para la Serie, en la que también montan destacados jinetes de la zona, como el panameño Luis Sáez, el venezolanp Emisael Jaramillo.

Su presencia sería uno de los principales atractivos del evento, que tradicionalmente reúne a destacados jinetes internacionales como el panameño Luis Sáez y el venezolano Emisael Jaramillo.

Más aún considerando el extraordinario 2026 que vive Ortiz. Este año conquistó dos de las tres pruebas de la Triple Corona estadounidense con el potro Golden Tempo, además de sumar una victoria en la Dubai World Cup, consolidándose como uno de los jinetes más exitosos del momento.