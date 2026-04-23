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Eduardo Rivera poncha a tres en su debut en Grandes Ligas; Yankees vencen a Red Sox

El novato boricua trabajó una entrada sólida y mostró dominio en su primera aparición en el máximo nivel

23 de abril de 2026 - 11:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eduardo Rivera realizó 41 pitcheos, 26 de ellos strikes. (Major League Baseball)
Por Servicios combinados

Max Fried permitió tres hits en ocho entradas sin carreras, y los Yankees de Nueva York ampliaron su racha de victorias a un máximo de la temporada de cinco con un triunfo por 4-1 sobre los Red Sox de Boston la noche del miércoles.

En el juego debutó oficialmente el puertorriqueño Eduardo Rivera, quien lució en el relevo ponchando a tres en 3.1 episodios. No permitió carreras y le conectaron un solo hit.

El dominicano Amed Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y produjo cuatro en total para los Yankees.

Fried (3-1) ponchó a nueve y dio dos bases por bolas, y los Yankees se quedaron a un out de lograr su tercera victoria consecutiva por blanqueada por primera vez desde 1962.

Jarren Duran, de ascendencia mexicana, conectó un sencillo productor ante Brent Headrick con dos outs en la novena para su tercer hit, poniendo fin a la racha de 29 entradas sin anotar de Boston contra los Yankees, que se remontaba a la Serie de Comodines de la Liga Americana del año pasado. Luego, Caleb Durban bateó un rodado para out.

Boston ha anotado dos carreras o menos en seis de sus últimos ocho juegos, con cinco derrotas.

El venezolano Ranger Suarez (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas y dos tercios.

Tras una victoria por 4-0 en el primer juego de la serie el martes, Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada cuando envió un cambio por encima del Mounstro Verde.

Suarez llegó con una racha de 14 entradas sin permitir carreras y venía de su mejor apertura de la temporada, en la que lanzó ocho entradas en blanco contra Detroit.

Información de The Associated Press fue utilizada en esta historia.

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BéisbolRed Sox de BostonYankees de Nueva YorkGrandes LigasBoricuas en Grandes Ligas
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