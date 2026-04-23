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Los Mets de Nueva York rompen la racha, pero pierden a Francisco Lindor por lesión

Un sencillo decisivo en el octavo episodio selló el triunfo en una noche agridulce

23 de abril de 2026 - 11:05 PM

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Francisco Lindor anota una carrera antes de abandonar el partido por problemas físicos. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Mark Vientos conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada y los Mets de Nueva York pusieron fin a su racha de 12 derrotas el miércoles por la noche, al vencer 3-2 a los Twins de Minnesota, tras recuperar a una superestrella, solo para ver salir a otra con una lesión similar.

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Juan Soto se fue de 3-1 con un sencillo y una base por bolas en su regreso tras una distensión en la pantorrilla derecha, pero el campocorto Francisco Lindor fue retirado del juego por molestias en la pantorrilla izquierda después de esforzarse al correr las bases mientras anotaba desde primera con un doble impulsor de Francisco Álvarez en la cuarta entrada.

Byron Buxton empató el juego 2-2 con un jonrón al iniciar la sexta entrada ante Clay Holmes, su segundo cuadrangular en noches consecutivas.

Brett Baty, quien entró desde la banca para sustituir a Lindor, recibió su segunda base por bolas del juego con dos outs en la octava ante Taylor Rogers (0-1). Álvarez negoció un boleto tras un turno de nueve lanzamientos frente a Justin Topa antes de que Vientos conectara un sencillo remolcador al jardín derecho corto. Vientos había ignorado claramente una señal de alto al doblar tercera y fue puesto out con facilidad en el plato para el último out de la sexta entrada.

Luke Weaver (2-0) retiró a Luke Keaschall con las bases llenas para cerrar la parte alta de la octava y ponchó a tres bateadores en una novena entrada de un solo hit para asegurar la primera victoria de Nueva York desde el 7 de abril en casa ante Arizona.

La racha de 12 derrotas fue la más larga del equipo desde agosto de 2002.

Connor Prielipp, el principal prospecto de pitcheo de los Twins, necesitó 82 lanzamientos para completar cuatro entradas en su debut en las Grandes Ligas. Sin embargo, el zurdo de 25 años mostró un buen slider y limitó a la ofensiva en mala racha de Nueva York a dos carreras y cuatro hits, con seis ponches y sin otorgar bases por bolas.

Holmes permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas.

Bateando como cuarto en el orden, Lindor impulsó una carrera al conectar un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la primera entrada, y un elevado de sacrificio de Victor Caratini empató el marcador en la cuarta.

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Francisco LindorMets de Nueva YorkGrandes LigasJuan SotoBoricuas en Grandes Ligas
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