Los Indios podrían definir su temporada en el próximo duelo contra Ponce

Pese a múltiples tropiezos a lo largo de la temporada, los Indios de Mayagüez aún tienen en sus manos la clasificación a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El conjunto del oeste recibirá este sábado a los Leones de Ponce en el Palacio de Recreación y Deportes con la oportunidad de quedarse solo en la cuarta posición de la Conferencia B.

Los Indios, que perdieron el jueves 98-92 contra los Cangrejeros de Santurce, juegan para 10-16, empatados matemáticamente con los melenudos, quienes tienen récord de 11-17.

Pese a estar últimos, los Piratas de Quebradillas (9-19) continúan con vida. Están a dos juegos de la cuarta posición con seis juegos en calendario.

El encuentro será el último de la serie particular entre los finalistas de la pasada Conferencia B y podría resultar determinante en la lucha por el último boleto clasificatorio.

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Mayagüez domina el enfrentamiento directo 2-1.

“Cada juego es crucial, pero ese vale dos”, dijo Iván “Pipo” Vélez, dirigente mayagüezano.

“Es con quienes automáticamente estamos peleando la clasificación. Me quedan ocho juegos. A ellos seis. Mientras yo gane y me ocupe de mis problemas, no tengo que preocuparme por los demás”, agregó.

En la derrota del jueves, los Indios no contaron con el importado Nathan Sobey, fuera por enfermedad. El escolta, quien promedia 20.2 puntos por cotejo, debe estar en uniforme el sábado.

El dirigente Iván "Pipo" Vélez, de los Indios de Mayagüez. (BSN)

“Creo que estamos bien. Perdimos (en el Coliseo Roberto Clemente) pero el camerino está bien, la mentalidad está sólida. Estamos mentalizado en clasificar”, recalcó Vélez.

Después de ganar sorpresivamente la Conferencia B en 2025, el actual torneo ha sido atípico para los Indios.

Lesiones en piezas importantes del núcleo nativo como Neftalí Alvarez, Josué Erazo y Carlos “Yao” López, además de la tardía llegada de Sam Waardenburg y Tyrell Harrison, contribuyeron al lento comienzo del equipo.

Waardenburg, finalista al premio de Jugador Más Valioso, no fue el mismo jugador de 2025, arrastrando una lesión desde Australia. Los Indios lo dejaron libre y lo reemplazaron por Eugene German.

“Mi grupo nativo no es el de Santurce ni el de Arecibo, que se pueden dar el lujo de jugar sin refuerzos. Mi equipo depende de los refuerzos y los nativos se aprovechan de esas ventajas”, apuntó Vélez, Dirigente del Año 2025.

“Cada vez que vamos por una racha de victorias pasa algo o se lastima alguien. El sábado, debemos estar completos, peleando y reagruparnos. No nos vamos a quejar. Vamos a clasificar. La confianza está en el cielo. Sabemos la identidad que tenemos cuando estamos todos”, añadió.

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Mayagüez tiene una complicada recta final.

Despúes de Ponce, visitan a los Santeros y Atléticos, equipos que juegan sobre .500. Aguada está tercero en la Conferencia B y San Germán domina la liga con 19-9.

Los Indios reciben a Aguada el sábado, 20 de junio, y luego visitan a Caguas, líder de la Conferencia A, el 22.