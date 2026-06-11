“Es un grupo especial”: Eddie Casiano explica el renacer de los Atléticos

Canóvanas - Clasificados, pero no relajados.

Los Atléticos de San Germán se vieron el miércoles abajo por 20 puntos y sin los servicios del armador titular André Curbelo contra los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Sin embargo, el equipo del Monstruo Anaranjado completó una remontada para imponerse 93-89 como visitante, mejorar su marca a 19-9 y mantenerse como líder de la Conferencia B y dueño del mejor récord Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La victoria llegó apenas un día después de que San Germán se convirtiera en el primer equipo del torneo 2026 en asegurar su clasificación a la postemporada, poniendo fin a dos años consecutivos sin disputar los playoffs.

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En el camerino visitante, el dirigente Eddie Casiano volvió a destacar el trabajo realizado desde el inicio de la pretemporada para devolverle a la “Cuna del Baloncesto” la ilusión de conquistar un campeonato que se le escapa desde hace 29 años.

“El grupo practicó desde temprano. Tenemos a los refuerzos desde el saque. El grupo que tenemos aceptan sus roles. Son chamacos. Creo que la unión, la disciplina y el deseo de querer mejorar han sido claves”, indicó Casiano, quien va camino a su tercera postemporada del BSN en cinco años al mando de los Atléticos.

“Es un grupo especial. Trabajan y quieren mejorar. Eso no lo consigues por ahí”, agregó.

La reconstrucción de los Atléticos, subcampeones en 2022, comenzó el año pasado con el cambio que llevó a André Curbelo desde los Piratas de Quebradillas, quienes lo habían seleccionado con el quinto turno del sorteo.

El armador respondió con una destacada temporada que le valió el premio de Novato del Año.

Para 2026, la gerencia adquirió a Georgie Pacheco desde los Indios de Mayagüez a cambio de Tjader Fernández. Además, tomó nota del éxito de la tribu en los pasados playoffs para contratar a los importados Nick Perkins y George Hamilton.

Como tercer refuerzo llegó el corpulento Montrezl Harrell, otrora Sexto Hombre del Año en la NBA y quien tuvo una breve participación con los Gigantes en 2025.

El importado Montrezl Harrell ha sido un acierto para los Atléticos en 2026. (Derek Toro Guardarrama)

El trío de importados impulsó un arranque de 5-0 y actualmente promedia 46 puntos por partido.

Hamilton permanece fuera por una lesión de tobillo y el miércoles fue sustituido por el alero Damon Daniels, quien debutó con 12 puntos saliendo del banco.

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La apuesta de San Germán ha dado resultado.

“En este negocio puedes hacer las cosas bien y te salen mal como lo puedes hacer mal y te salen bien. La pegamos con los refuerzos. A Harrell nadie lo quería. Ha sido una cosa increíble en la manera que ha trabajado”, apuntó Casiano sobre el refuerzo estrella, quien el miércoles terminó con 25 puntos y 12 rebotes.

“Ha sido un profesional desde el primer día. La gente pensó que su actitud era mala. Es un gusto dirigirlo a él y a este grupito. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero nos damos la oportunidad de ganar todos los partidos que podamos”, apuntó Casiano.

Más allá de los importados, Curbelo atraviesa una temporada que lo perfila como finalista al premio de Jugador Más Valioso, con promedios de 15.7 puntos, 6.7 asistencias y 6.4 rebotes por encuentro.

André Curbelo es candidato al premio de Jugador Más Valioso. (BSN)

Pacheco, ganador del premio de Progreso del Año, también ha aportado su grano de arena como parte de un núcleo nativo integrado por Antonio Gordon, Christian Pizarro, Onzie Branch, Marlon Hargis, Jorge Matos, Julián Torres, Jorge Torres, Kyle Rose y Chris Brady.

“Estoy orgulloso de nuestro trabajo desde el 2 de febrero, que comenzamos la pretemporada. Nos hemos acoplado. Eddie construyó al equipo dándole un giro de 180 grados. Gracia a Dios, completamos la primera meta”, indicó Pacheco.

Los Atléticos tienen seis partidos en calendario. El viernes y domingo visitan a Caguas y Bayamón, respectivamente, dos de los mejores equipos de la Conferencia A.

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Luego jugarán dos más contra los Indios (dominan 3-1 la serie particular) y los Capitanes, segundos en la conferencia con 14-10.

“Hay que seguir jugando y respetar el juego. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Que hayamos clasificado no significa que vamos a bajar. A lo mejor se pensó al principio, pero los tipos afincaron (el miércoles) y aceptaron el reto”, dijo Casiano.

San Germán es el segundo equipo que menos puntos permite con 86.6, detrás de los Vaqueros. Está segundo también en rebotes (37.4) y tercero en asistencias (22.4) por cotejo.

En la ofensiva está sexto en puntos (91.4), además de último en triples acertados (7.9) por compromiso.