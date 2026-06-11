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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

De luto el exdirigente nacional Manolo Cintrón por el fallecimiento de su hijo

El exjugador del BSN y asistente técnico de los Atléticos de San Germán informó la triste noticia en Facebook

11 de junio de 2026 - 12:27 PM

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Manolo Cintrón junto a su hijo Manuel. (Captura)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

El exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y actual asistente técnico de los Atléticos de San Germán, Manolo Cintrón, informó este miércoles la noticia sobre el fallecimiento de su hijo Manuel.

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Cintrón, asistente de Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos, publicó una corta nota en su cuenta personal en la red social Facebook, acompañada por fotos con su hijo.

La información luego fue confirmada a El Nuevo Día por un portavoz del equipo.

“Manuel, hoy mi corazón está roto. Vuela alto hijo querido”, escribió Cintrón, quien también ha sido asistente técnico en la Selección Nacional.

“Te voy a extrañar; te veo pronto. Descansa en paz. La prueba más dura de mi vida”, añade el mensaje de Cintrón.

El exdirigente del Equipo Nacional no ofreció detalles de la causa de la muerte ni otros datos como su edad.

“Chucho, te amo”, cerró su escrito.

Tags
Manolo CintrónAtléticos de San GermánBSN
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Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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