Juan Soto regresa a los Mets… sin haber hablado aún con sus compañeros

Los Mets de Nueva York recibieron este miércoles de vuelta a su superestrella, Juan Soto, pero lo hacen con un detalle llamativo: el jardinero no ha estado en contacto con sus compañeros durante su ausencia.

Soto regresa a la alineación para el duelo ante los Twins de Minnesota, luego de perderse 15 juegos por una distensión en la pantorrilla derecha. Sin embargo, admite que desconoce de primera mano lo que ha vivido el equipo durante ese tramo.

“Han estado de gira la mayor parte del tiempo, así que no he hablado con ellos”, dijo Soto antes del partido del miércoles por la noche en Nueva York.

Durante su tiempo en la lista de lesionados, el estelar bateador se mantuvo alejado del club, una práctica común en el béisbol, donde los jugadores lesionados suelen rehabilitarse con calendarios distintos al del equipo. Aun así, su regreso se da en medio de una situación crítica que apenas ha seguido a la distancia.

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Desde su salida el 3 de abril, los Mets han caído en una racha de 12 derrotas consecutivas, la peor de la franquicia desde 1962. El equipo no ha ganado desde entonces, con problemas ofensivos evidentes: han sido blanqueados tres veces y en seis juegos han anotado dos carreras o menos.

Soto vuelve ahora a un equipo muy distinto al que dejó. En aquel momento, Nueva York tenía marca de 7-4 tras ganar tres juegos consecutivos. Hoy, ocupa el último lugar en la División Este de la Liga Nacional, a 8.5 juegos de los Braves de Atlanta.