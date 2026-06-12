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Canadá anota su primer gol en Mundiales en empate con Bosnia-Herzegovina

Cyle Larin salió del banquillo en la segunda mitad y salvó al coanfitrión de una derrota en Toronto

12 de junio de 2026 - 7:33 PM

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Cyle Larin (9) celebra tras marcar el gol de Canadá para el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el Grupo B del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Toronto. ( (AP Foto/Sam Balkansky) (Sam Balkansky)
Por John Wawrow

Toronto - Cyle Larin saltó de la banca y anotó con la primera pelota que tocó para que el coanfitrión Canadá consiguiera su primer punto en su tercera participación en la Copa del Mundo, rescatando el viernes un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina.

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Canadá jugó a la sombra de la icónica Torre CN de Toronto y ante un mar de aficionados vestidos de rojo que coreaban “¡Ca-na-da!”, entre ellos el actor Ryan Reynolds y la estrella de hockey Connor McDavid.

A los 78 minutos, apenas dos después de ingresar al partido, Larin recibió de espaldas el pase de Promise David, se volteó para sacudirse la marca de un defensor y definió con un derechazo.

El gol fue apenas el segundo de Canadá en su trayectoria en los mundiales. Perdieron sus tres partidos en el Mundial de 1986 en México y lo mismo ocurrió en sus tres encuentros hace cuatro años en Qatar.

“Me decepcionó el primer tiempo. No jugamos con agresividad”, dijo Jesse Marsch, el técnico estadounidense de Canadá. “Lo hablamos después y el segundo tiempo fue distinto apenas pisamos el césped. Tenemos que aprender la lección de hoy. Tenemos que seguir perseverando”.

Las torres de Bosnia

Bosnia, que una promedio de 1.87 metros es la selección más alta, hizo sufrir a Canadá en las jugadas de pelota detenida.

Jovo Lukic, quien entró como reemplazo por lesión, marcó de cabeza tras un tiro de esquina a los 21 minutos para adelantar a los bosnios, que se clasificaron su segundo Mundial después de no lograr sortear la fase de grupos en 2014.

Lukic fue titular en lugar de Edin Dzeko (hombro) y Haris Tabakovic (motivo no revelado). Apareció en una posición ideal para culminar una jugada a balón parado: el capitán Sead Kolasinac prolongó con un leve toque de cabeza un remate tras el córner cobrado por Ivan Basic. El tanto fue el primero de Lukic con la selección, estampado en apenas la cuarta aparición internacional del atacante de 27 años.

Pese a dejar escapar la ventaja, la pequeña nación balcánica de unos 3 millones de habitantes sigue dando la talla en el escenario internacional, incluida la eliminación del tetracampeón Italia en los repechajes europeos.

Canadá acusa la ausencia de Davies

Antes del gol de Larin, la mejor ocasión de Canadá se produjo a los 54 minutos, cuando el capitán Stephen Eustaquio le sirvió el balón a Richie Laryea frente a una portería completamente abierta. La pelota se desvió en el pie de Kolasinac y se estrelló en el travesaño.

Canadá echó de menos a su astro Alphonso Davies por una lesión de los isquiotibiales. El lateral izquierdo del Bayern Múnich anotó el primer gol del país en una Copa del Mundo hace cuatro años en Qatar.

Señalado para ser el líder del equipo sin Davies, el delantero Jonathan David tuvo un partido para el olvido. El atacante de la Juventus desperdició un puñado de clarísimas ocasiones. Marsch decidió relevarlo pasado la hora de juego con Promise, otro jugador con el apellido David que revitalizó el ataque canadiense.

Tras jugar en Toronto, viajará a Vancouver, en la costa oeste del país, para sus dos últimos partidos de grupo, contra Qatar el 18 de junio y Suiza el 24 de junio.

Los bosnios también se dirigen al oeste, con partidos contra Suiza el 18 de junio en Los Ángeles y Qatar el 24 de junio en Seattle.

El mexicano Raúl Jiménez abraza a su compañero Roberto Alvarado, a la derecha, tras marcar el segundo gol de su selección durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial entre México y Sudáfrica.Julián Quiñones, de México, celebra tras anotar el primer gol de su selección durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA entre México y Sudáfrica, disputado el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México.La selección mexicana posa para la foto oficial.
1 / 15 | En imágenes: lágrimas, goles y un debut soñado para México en el Mundial. El mexicano Raúl Jiménez abraza a su compañero Roberto Alvarado, a la derecha, tras marcar el segundo gol de su selección durante el partido de fútbol del Grupo A del Mundial entre México y Sudáfrica. - Natacha Pisarenko

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