Brandon Phillips fortalece su vínculo con Puerto Rico a través del sóftbol femenino

El exjugador de Grandes Ligas Brandon Phillips no llegó a Puerto Rico únicamente para acompañar a las Atlanta Smoke en su serie de exhibición contra la Selección Nacional femenina de sóftbol bautizada Borinquen Smoke Out.

El otrora segunda base, tres veces invitado al Juego de Estrellas y actual copropietario de la franquicia de la Professional Softball League (PSL), aseguró que la visita forma parte de una visión más amplia para exponer el deporte en nuevos mercados y continuar expandiendo la presencia internacional de la organización.

“Quería hacer algo diferente. Me gusta hacer cosas que nunca se han hecho antes”, expresó Phillips a El Nuevo Día esta semana en el Estadio Hiram Bithorn.

La experiencia, según dijo, ha superado sus expectativas.

“Mi experiencia ha sido increíble. Las jugadoras están muy contentas. He venido muchas veces a Puerto Rico, pero estar aquí por el sóftbol es un sueño hecho realidad. Esto es algo que siempre quise hacer”, manifestó.

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Los tres juegos entre Puerto Rico y el Atlanta Smoke se realizaron esta semana en el Bithorn.

Phillips agregó que siente una conexión especial con la isla debido a su rica tradición beisbolera y a figuras que admiró durante su carrera.

“Uno de mis jugadores favoritos cuando era niño fue Roberto Alomar. Para mí estar aquí y ver su imagen es algo especial. Es el mejor segunda base que he visto jugar”, comentó.

Jugadoras del Equipo Nacional de sóftbol que participaron en el Borinquen Smoke Out. (Suministrada)

“No me sorprende porque conozco el talento que sale de aquí. Lo veo en las Grandes Ligas. Tienes a Yadier Molina, a Francisco Lindor y a muchos otros jugadores. Sé que hay mucho talento en Puerto Rico”, sostuvo.

Phillips agregó que espera que la relación entre las Atlanta Smoke y Puerto Rico se extienda más allá de esta visita.

“Me gustaría que esto continuara. No quiero que lo hagamos solo un año. Quiero que siga ocurriendo”, afirmó.

Phillips recordó además que varias jugadoras puertorriqueñas han formado parte de las Atlanta Smoke, experiencia que le permitió conocer de primera mano la calidad de las atletas de la isla.

“Por eso quería venir aquí. Quiero que las jugadoras vean que la marca Smoke puede ser global y que hay talento en todas partes”, afirmó.

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La serie entre Puerto Rico y las Atlanta Smoke forma parte de la preparación de la selección nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y para la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol, que se celebrará en julio en Lima, Perú.

Una apuesta por el sóftbol femenino en Puerto Rico

Por su parte, el productor puertorriqueño PJ Arroyo explicó que el Borinquen Smoke Out surgió como una oportunidad para traer a Puerto Rico un espectáculo de sóftbol de alto nivel y, al mismo tiempo, ofrecerle a la Selección Nacional femenina la posibilidad de competir en casa ante su fanaticada.

La iniciativa tomó forma tras conversaciones con Phillips, quien mostró interés en visitar la isla con su equipo y exponer a sus jugadoras a nuevos escenarios.

“Querían venir a traer un gran espectáculo de sóftbol a Puerto Rico. La selección tuvo la oportunidad de presentarse y jugar por primera vez en el Estadio Hiram Bithorn”, comentó Arroyo.

El productor destacó además que las integrantes de las Atlanta Smoke han quedado impresionadas con las facilidades del estadio y con la experiencia de competir en la isla, al punto de que la organización evalúa convertir el evento en una cita recurrente.

“La planificación es que Atlanta siempre venga, pero también que traiga equipos de la liga que quieran participar. Eso sirve de fogueo para nuestra selección y para los equipos locales”, sostuvo.

Arroyo agregó que el evento también busca crear oportunidades para las jugadoras puertorriqueñas, ya que las franquicias de la Professional Softball League tienen la oportunidad de observar de cerca el talento de la isla con miras a posibles contrataciones y los equipos de Puerto Rico que juegan en la Liga Premier de Sóftbol Femenino pueden hacer lo mismo con las jugadoras estadounidenses.

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“Ellos están pendientes de nuestras jugadoras para poder firmarlas allá y vicerversa. Atlanta trajo 20 jugadoras y ellos tienen que hacer un corte para el comienzo de su serie profesional y de esas jugadoras que cortan, los equipos locales que empezaron van a tener la oportunidad de poder firmarlas. Así que es una alianza de parte y parte”, afirmó.

Como parte de las actividades del Borinquen Smoke Out, equipos juveniles locales también tuvieron la oportunidad de jugar en el Estadio Hiram Bithorn antes de los encuentros principales, una iniciativa que, según Arroyo, forma parte del esfuerzo por impulsar el desarrollo del sóftbol femenino en Puerto Rico.