Puerto Rico afina la defensa de su corona en el sóftbol rumbo a Santo Domingo 2026

Bicampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Selección Nacional femenina de sóftbol arribará a Santo Domingo 2026 como una de las principales favoritas para subir nuevamente a lo más alto del podio.

Con una base de veteranas lideradas por la capitana Karla Claudio y el impulso de jóvenes talentos como Luna Taboas, debutante en el equipo adulto, Puerto Rico buscará extender una hegemonía que comenzó en 2018 y conquistar una tercera corona consecutiva, además de sumar la séptima medalla de su historia en la competición.

Precisamente, Taboas, junto a otras integrantes del combinado nacional como Katiria García Soto y Janelle Martínez García, afinan su preparación para los Centroamericanos y para la primera fase de la Copa Mundial durante el torneo Borinquen Smoke Out, que se celebra esta semana en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan y que enfrenta a la novena patria con el equipo profesional Atlanta Smoke.

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Las jugadoras boricuas apreciaron su participación en el Borinquen Smoke Out. (Suministrada)

Aprendizajes y expectativas

Para Taboas, una de las mayores ganancias de su llegada al equipo adulto tras jugar en la categorías menores, ha sido la oportunidad de compartir con jugadoras de distintas generaciones y aprender de la experiencia de las veteranas.

“Estoy supercontenta de tener la oportunidad para jugar ahí. Yo creo que todo es mejor con las compañeras que tengo. Hay veteranas, hay de mi edad… de todas las edades. Es una experiencia muy buena porque aprendes mucho”, expresó Taboas.

Ese aprendizaje, aseguró, va más allá de lo que ocurre dentro del terreno de juego.

“Yo he aprendido que hay que jugar para las 10 letras que están en tu camisa”, dijo Taboas, mientras tocaba el nombre del país estampado en su uniforme.

“Cuando uno juega por el país, juega con tanto amor y pasión. También he aprendido que la actitud lo es todo”, agregó la campocorto de 18 años e hija del exjugador de béisbol y coach Javier Taboas.

Por su parte, García Soto reconoció que defender la medalla de oro representa una gran responsabilidad y aseguró que todas las integrantes del equipo están conscientes del reto que tienen por delante.

“Nosotras sabemos que vamos a defender esa medalla”, expresó la jugadora de cuadro de 22 años y que fue parte de la plantilla que jugó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Nada va a ser fácil. Todos los equipos quieren ganarnos, por lo que tenemos que ir a todos los juegos con eso en mente porque aunque sea un equipo que esté último, sino no vamos con esa mentalidad, ahí es que nos pueden coger”, articuló García Soto, quien se acaba de graduar de la Universidad del Sur de Florida.

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Karla Claudio es una de las experimentadas jugadoras del equipo. (Ramon "Tonito" Zayas)

García Soto, hija de la exjugadora nacional Eve Soto Suárez, integrante del equipo de sóftbol que clasificó a Puerto Rico a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, coincidió con Taboas en el orgullo que representa llevar el nombre de Puerto Rico en el pecho.

“Estar aquí y saber que iniciamos un nuevo ciclo que nos puede llevar a las Olimpiadas es emocionante”, sostuvo. “Como dijo Luna, poder usar este uniforme es un privilegio bien grande, y especialmente porque mi mamá jugó para el equipo nacional que clasificó a unas Olimpiadas. Estar aquí es bien grande para mí”, reiteró García Soto.

Mientras, Martínez García -que también fue parte del equipo que ganó oro en El Salvador y actualmente juega en la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF) con las Leonas de Ponce- reconoció que el bicampeonato alcanzado por Puerto Rico en las dos pasadas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha colocado al equipo en el centro de las expectativas, una realidad que asume con orgullo.

“Sabemos que somos el equipo a ganr, pero para mí es un privilegio. Nosatras nos estamos preparando para dar lo mejor y que nos veamos bien. Estamos trabajando en acoplarnos y tener una buena química, porque sabemos que esto nos va a ayudar cuando salgamos a jugar”, manifestó la deportista de 22 años.

“Estamos usando la liga superior para prepararnos, y torneos como este (Borinquen Smoke) en el Hiram Bithorn también nos ayuda para crear una química y dar lo mejor por el país”, resumió.

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En cuanto a la experiencia en el Borinquen Smoke Out, Martínez García dijo que le ha permitido al equipo enfrentarse a un nivel de pitcheo exigente y trabajar en aspectos clave de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Una oportunidad de evaluación

Más allá de los resultados, el dirigente Jorge David Santos explicó que el Borinquen Smoke Out se ha convertido en una valiosa herramienta de evaluación para el programa nacional, al brindarles a varias jugadoras jóvenes la oportunidad de medirse ante un equipo profesional.

“Este torneo nos está ayudando a nosotros como programa a poder seguir observando distintos tipos de jugadoras, porque en este torneo no tenemos quizás a gran parte de lo que es nuestro núcleo de jugadoras ya con mayor experiencia internacional”, señaló el técnico.

Santos destacó que García Soto, Martínez García y Taboas forman parte del grupo de jugadoras jóvenes que se ha ganado un espacio dentro del programa nacional gracias a su desarrollo en las categorías menores.

El dirigente resaltó especialmente el potencial de Taboas, de 18 años, quien tras sobresalir en el sóftbol juvenil obtuvo una beca para la Universidad de Georgia, una de las instituciones más exitosas del deporte en Estados Unidos.

“Son jugadoras que han crecido y madurado y que ya se conocen en el terreno y son parte de la base de nuestro programa nacional”.