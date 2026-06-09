Steven Piñeiro inicia en Italia su ruta hacia Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
El ‘skateboarder’ puertorriqueño competirá en el Ostia Park World Cup 2026, una de las principales pruebas del calendario de World Skate
9 de junio de 2026 - 3:53 PM
9 de junio de 2026 - 3:53 PM
El skateboarder olímpico puertorriqueño Steven Piñeiro iniciará esta semana su ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cuando compita en el Ostia Park World Cup 2026, una de las principales paradas del circuito internacional de World Skate y evento clave en el proceso de clasificación olímpica.
La competencia se celebrará del 7 al 14 de junio en Ostia, Italia, y reunirá a algunos de los mejores exponentes del mundo en la modalidad Park. Piñeiro participará como parte de una intensa agenda internacional que incluirá eventos y entrenamientos en Brasil, Japón y Paraguay durante el resto del año.
Además de competir en la modalidad olímpica Park, el atleta puertorriqueño también participará en eventos especializados de Vert, la modalidad vertical del skateboarding, y Bowl, con el objetivo de fortalecer su preparación y acumular experiencia competitiva frente a algunos de los mejores exponentes del mundo.
“Cada evento internacional representa una oportunidad para seguir creciendo como atleta y acercarnos a la meta de clasificar nuevamente a unos Juegos Olímpicos. Estamos comprometidos con este proceso y con representar a Puerto Rico con orgullo en cada escenario internacional”, expresó Piñeiro en declaraciones escritas.
Piñeiro acumula dos participaciones olímpicas en Tokio 2020 y París 2024. En la primera oportunidad llegó a la final y quedó en la sexta posición, mientras en la segunda concluyó en la posición 14.
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