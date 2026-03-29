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Álex Cora expulsado del partido en la derrota de los Red Sox en Cincinnati

El dirigente puertorriqueño protestó un out de Trevor Story por un swing incompleto con dos corredores en base en la octava entrada

29 de marzo de 2026 - 8:41 PM

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El dirigente de los Red Sox Alex Cora, y el siore Trevor Story discuten una decisión del umpire del plato CB Bucknor antes de que el boricua fuera expulsado. (Carolyn Kaster)
Por JEFF WALLNER

Cincinnati - Un sencillo de Dane Myers al jardín izquierdo en la undécima entrada impulsó al corredor designado TJ Friedl desde tercera base, dándole la victoria a los Reds de Cincinnati sobre los Red Sox de Boston por 6-5 el sábado.

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El tercer hit de Myers que puso fin a un juego en su carrera fue ante Justin Slaten (0-1). Connor Phillips (1-0) se llevó la victoria para Cincinnati.

Los Reds lideraban 4-1 después de tres entradas antes de que los Red Sox reaccionaran. Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario con dos outs en la novena entrada ante el cerrador de los Reds, el boricua Emilio Pagán, para empatar el marcador a 5.

Sal Stewart y Elly De La Cruz conectaron jonrones solitarios para los Rojos. Trevor Story conectó un jonrón para Boston.

Sonny Gray tuvo un debut complicado con los Medias Rojas, permitiendo cuatro carreras, tres de ellas limpias, en cuatro entradas. Otorgó una base por bolas y ponchó a cinco bateadores con 80 lanzamientos.

Brady Singer permitió tres carreras y cinco hits en cuatro entradas en su debut de temporada con los Reds. Singer abandonó su último partido de pretemporada con una ampolla en el dedo índice derecho, pero no reportó problemas el sábado.

Gray, adquirido en un canje con los Cardenales en noviembre, tuvo una mala primera entrada en su debut, permitiendo dos carreras y dos hits en 35 lanzamientos.

El doble productor de McLain puso el marcador 3-0 en la segunda entrada. McLain bateó de 3-4.

Stewart, quien conectó tres hits el día inaugural, bateó un jonrón en el primer lanzamiento de Gray en la tercera entrada.

De La Cruz bateó un jonrón en el primer lanzamiento de Greg Weissert en la quinta entrada.

Hubo ocho desafíos de ABS en el juego y seis decisiones fueron revertidas. Los Reds batearon de 5-5. CB Bucknor fue el árbitro principal.

Los Red Sox usaron sus dos desafíos de ABS al final de la tercera entrada. Sin desafíos disponibles en la cuarta, Story fue ponchado con un lanzamiento fuera de la zona, dejando a un corredor en segunda base.

Después de que Story fuera declarado out por un swing incompleto, dejando a dos corredores en base en la octava entrada, el mánager puertorriqueño de los Red Sox, Alex Cora, fue expulsado por Bucknor por protestar la decisión.

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