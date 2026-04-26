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Red Sox reaccionan tras despido de Alex Cora con victoria sobre Baltimore

Boston respondió a su sorpresivo cambio de mando con triunfo 5-3 sobre los Orioles en el debut del dirigente interino Chad Tracy

26 de abril de 2026 - 6:11 PM

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Ceddanne Rafaela celebra tras conectar un doble durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore. (Stephanie Scarbrough)
Por Ian Nicholas Quillen / The Associated Press

Baltimore - El venezolano Willson Contreras conectó su sexto jonrón de la temporada y el segundo en igual número de juegos, y los Red Sox de Boston respondieron el domingo al despido del mánager Alex Cora con una victoria de 5-3 sobre los Orioles de Baltimore.

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Connelly Early (2-1) permitió dos carreras en 6 2/3 entradas en el triunfo de Boston en el juego decisivo de la serie, menos de 24 horas después de que el club se separó de Cora y de cinco asistentes tras un inicio de 10-17 en la temporada.

Ceddanne Rafaela, el mexicoamericano Marcelo Mayer y el venezolano Andruw Monasterio también conectaron imparables productores para ayudar a que el mánager interino de los Red Sox, Chad Tracy, consiguiera una victoria en su debut como dirigente en las Grandes Ligas.

Zach Kelly retiró al último bateador de la séptima entrada y Garrett Whitlock permitió una carrera en la octava. El cubano Aroldis Chapman lanzó una novena perfecta para su quinto salvamento.

Gunnar Henderson conectó su noveno jonrón de la temporada e impulsó dos carreras por Baltimore. El dominicano Samuel Basallo añadió su quinto cuadrangular, mientras los Orioles perdieron su tercera serie de cuatro.

Kyle Bradish (1-3) permitió sus tres carreras. Grant Wolfram cedió dos más sin retirar a un bateador en la sexta.

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Red Sox de BostonAlex CoraMLBOrioles de Baltimore
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Ian Nicholas Quillen / The Associated Press
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