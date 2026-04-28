Brazadas por la Inclusión cierra con relevo lleno de emoción y solidaridad

Una carrera de relevo unificado y momentos de pura adrenalina marcaron el cierre de la octava edición de Brazadas por la Inclusión, evento organizado por Special Olympics Puerto Rico (SOPR).

La piscina del Caparra Country Club fue el escenario de esta actividad de recaudación de fondos, que reunió a atletas, familias y figuras públicas del país en un ambiente festivo y de camaradería.

“Es increíble celebrar por octava ocasión este evento de 24 horas consecutivas de natación. Lo utilizamos, entre otras cosas, para destacar y darle visibilidad a nuestros atletas con discapacidad intelectual”, expresó Arnaldo Pérez, presidente de SOPR y organizador del evento.

Brazadas por la Inclusión se extendió durante 24 horas, en las que los participantes se inscribieron en bloques de una hora según su preferencia, logrando que la piscina permaneciera activa en todo momento, ya fuera en la mañana, tarde o noche.

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“Personas particulares, así como equipos y clubes de natación, utilizan este espacio para entrenar y, a la vez, cooperan con nuestra organización. Todo tiene un gran propósito y todos, de una manera u otra, forman parte de este movimiento”, agregó Pérez.

La actriz y comediante Joaelis Filippetti participa en las 24 horas ininterrumpidas de natación en la piscina del Caparra Country Club. (Cortesía/Mario García/SOPR)

Durante la hora final, se celebró el relevo unificado —modalidad en la que personas con y sin discapacidad compiten juntas— con la participación de la comunicadora Aixa Vázquez, la actriz y comediante Joaelis Filippetti, el presentador Pepe Calderón, el meteorólogo Carlos Tolentino, los chefs Mario Pagán y Wilo Benet, la actriz y cantante Camelia Muñiz, y el artista Luis Obed Velázquez.