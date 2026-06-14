Fernando Cruz sale de atasco en la octava y se apunta la victoria de los Yankees
Paul Goldschmidt pegó un jonrón para quebrar un empate contra los Blue Jays de Toronto
14 de junio de 2026 - 10:52 PM
14 de junio de 2026 - 10:52 PM
Paul Goldschmidt conectó un jonrón para desempatar en la novena entrada y los Yankees de Nueva York vencieron 3-1 a los Blue Jays de Toronto el sábado.
Después de que Cody Bellinger pegó un sencillo para abrir la novena ante el cerrador de los Blue Jays, Louis Varland, Goldschmidt siguió con un batazo de 400 pies hacia el jardín izquierdo, su noveno cuadrangular de la campaña.
Varland (3-2) había permitido solamente dos carreras limpias esta temporada antes del sábado y no había concedido un jonrón en 36 2/3 entradas.
El boricua Fernando Cruz (4-1) salió de un atasco con la casa llena en la octava y David Bednar ponchó a los tres bateadores en la novena para su 14to salvamento en 16 oportunidades, mientras Nueva York ganó por quinta vez en seis juegos.
Fernando Cruz does the job and is FIRED UP as usual! pic.twitter.com/meQsk5UZ2X— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 13, 2026
El derecho de los Yankees Cam Schlittler permitió una carrera y seis hits en siete entradas. Otorgó cuatro bases por bolas, la mayor cifra de su temporada, y ponchó a siete.
Kevin Gausman, de Toronto, permitió un hit y una carrera en siete entradas. Dio dos bases por bolas y ponchó a siete.
El dominicano Jasson Domínguez conectó un vuelacercas solitario en su regreso a la alineación de los Yankees, el único hit que permitió Gausman.
El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, no fue incluido en la alineación titular. El mánager John Schneider indicó que Guerrero tenía dolor de espalda.
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