“Que mi única limitación sea el cielo”: regresa Brazadas por la Inclusión

Si desconoce lo que es Brazadas por la Inclusión, o si lo conoce pero aún no está convencido del impacto de este evento dirigido a atletas de Special Olympics, lea lo que tiene que decir este atleta que necesita su ayuda.

El atleta es Yadiel Méndez Rivera, quien tiene discapacidad intelectual.

“Buenas tardes. Mi nombre es (Yadiel) Méndez Rivera”, se presentó el atleta por micrófono frente al público y medios noticiosos en la conferencia de prensa de Brazadas por la Inclusión.

“Soy atleta de natación en Barceloneta. Cuando me inscribí en el deporte, al principio no lo tomé muy en serio. Pero después de mi primera competencia, que fue en San Juan, de alguna forma me dieron ganas de seguir nadando”, continuó el atleta, ya despertando la emoción del público que le escuchaba con admiración, camino a sus contundentes palabras de cierre.

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“(Se me antojó nadar) porque no solo quería nadar; quería romper la limitación. Quería que mi única limitación fuera el cielo. Quiero seguir adelante”, concluyó.

¡Aplausos!

Y, como preguntó con obvia respuesta el presidente de Special Olympics, Arnaldo Pérez, a la audiencia en la conferencia de prensa: “¿Cómo no enamorarse de eso?”, dijo.

Brazadas por la Inclusión celebra este sábado y domingo su octava edición en la piscina del Caparra Country Club (CCC) de Guaynabo, con un nado de 24 horas ininterrumpidas junto a sus atletas, padres, embajadores y público en general, para recaudar fondos destinados a atletas como Yadiel, que desean “seguir adelante” y cumplir con sus compromisos deportivos locales e internacionales.

Yadiel Méndez Rivera, atleta con discapacidad intelectual, durante la conferencia de prensa de Brazadas por la Inclusión. (Cortesía/Mario García /SOPR)

El evento inicia el sábado a las 12:00 p.m. y concluye el domingo a las 11:00 a.m. Invita al público en general a nadar para completar las 24 horas ininterrumpidas, a visibilizar Special Olympics y a cooperar con donaciones a través de ATH Móvil, en la sección de donaciones, a la cuenta Special Olympics Puerto Rico.

“Es nuestro evento de recaudación más importante del año”, afirmó Pérez. “Y por los compromisos que tenemos, no solo en el 2026, sino, más importante aún, en el 2027, la participación de toda la comunidad es fundamental”.

Pérez señaló los Juegos Nacionales en octubre de 2026 en Ponce, así como los Juegos Mundiales de 2027 en Chile. Los Juegos Nacionales son clasificatorios para los Mundiales.

“Siempre he dicho”, continuó Pérez, “que si no pueden venir al Caparra, nos pueden acompañar desde sus casas, desde la piscina del barrio, en bicicleta, corriendo o en la actividad que quieran realizar, siempre y cuando en su mente se la dediquen a nuestros atletas y, si viene acompañado de una donación, mejor aún”.

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Los atletas contarán con embajadores que nadarán con ellos y harán relevos. Como parte de las 24 horas ininterrumpidas de nado, Brazadas intercalará otros eventos en el mismo CCC, como los talleres “Acompañando al atleta a su mejor rendimiento” (sábado, 1:00 p.m.), Zumba (sábado, 3:00 p.m.), salsa (4:00 p.m.) y un torneo de baloncesto unificado 3x3 (domingo, 9:00 a.m.).

La periodista Aixa Vázquez será una de las embajadoras en Brazadas por la Inclusión, junto a la presentadora Alexandra Fuentes, el exatleta y expresidente del Copur David Bernier, el presentador Pepe Calderón, el chef Wilo Benet y el también periodista Carlos Tolentino.

Aixa Vázquez, en medio de la atleta Lorraine Mena y el presidente de SOPR, Arnaldo Pérez, se dirige a los presentes en la conferencia de prensa de Brazadas por la Inclusión. (Cortesía/Mario García/SOPR)

Vázquez es una de las que se ha enamorado de Special Olympics y participará en su segunda edición, siendo la primera bajo la influencia de su colega Jorge Gelpí Pagán, quien participó en la edición 2025.

Vázquez estuvo presente en la conferencia y allí expresó de dónde nace su compromiso de ayudar.

“Fue muy retante”, dijo Vázquez, en una cómica autodescripción como nadadora aficionada que casi necesitó una grúa para salir del agua en la edición 2025, “pero siento una gran admiración por estos jóvenes y por sus padres, por toda esa dedicación”.

“Lo hice con mucho entusiasmo y con el mayor compromiso”, agregó. “A veces uno se pregunta: ‘¿Para qué uno viene a la Tierra?’ La vida te pone en el camino oportunidades que te dan la respuesta. Tengo un compromiso real con las comunidades. En la medida en que, como periodista, pueda darles visibilidad, en mi carácter personal y profesional lo voy a promover. Creemos en ustedes”.

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La ayuda llegará a decenas de atletas con discapacidad intelectual, que ven el deporte como una herramienta de vida, así como a sus padres, que ven felices a sus hijos en un ambiente saludable, comprometido e inclusivo como el de Brazadas.

Si tiene alguna duda sobre el impacto, escuche a la madre del atleta nadador Antonio Guzmán, Rosaliz González.