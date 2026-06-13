El velatorio del hijo de Manolo Cintrón será en la Funeraria Villa Nevárez en Río Piedras
El cuerpo de Manolito, como le apodaban, será expuesto el martes desde la 1:00 de la tarde
13 de junio de 2026 - 6:42 PM
13 de junio de 2026 - 6:42 PM
El cuerpo de Manuel Cintrón, hijo, cuyo padre del mismo nombre es asistente del dirigente de los Atléticos de San Germán en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), será expuesto en la Funeraria Villa Nevárez en Río Piedras el próximo martes, 16 de junio, informó el propio técnico.
La muerte de Manolito, como le apodaban, fue notificada por su propio padre el jueves en su cuenta personal de Facebook, pero no precisó las causas de su fallecimiento.
Cintrón es un conocido técnico de baloncesto que tiene a su haber un campeonato en el BSN con los Leones de Ponce como dirigente en propiedad en 2004. Como jugador fue parte del campeonato de los Atléticos en 1985 como compañero del recién fenecido pívot nacional José “Piculín” Ortiz.
Aparte de dirigente ha fungido por muchos años como asistente técnico, durante un tiempo en la Selección Nacional, la que también dirigió en propiedad por un periodo.
Ha sido la mano derecha, hasta el presente, de Eddie Casiano, actual piloto de los Atléticos.
“A quienes han estado preguntando, les informamos que el velatorio de nuestro querido Manolito se llevará a cabo el martes, 16 de junio, en la Funeraria Villa Nevárez comenzando a la 1:00 p.m.”, compartió Cintrón vía mensaje de texto.
“Gracias a todos por sus mensajes, oraciones y muestras de cariño en este momento tan difícil para nuestra famiia”.
Manolito tenía 30 años de edad, según compartió su padre, quien informó además sobre un servicio religioso que habrá en la funeraria, aunque no se ha programado aún la hora.
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