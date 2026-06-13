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¡Ruge el Monstruo! Atléticos llegan a las 20 victorias tras superar a Caguas

En el choque de líderes de conferencia del BSN, San Germán se impuso ante los Criollos sin André Curbelo ni Montrezl Harrell

13 de junio de 2026 - 12:16 AM

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Nick Perkins, de los Atléticos de San Germán, se dirige al canasto contra Alexander Kappos, de los Criollos. (John Ramos)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Atléticos de San Germán se convirtieron el viernes en el primer equipo del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en ganar 20 partidos al superar 100-90 a los Criollos de Caguas.

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Fue un choque entre los líderes de conferencia en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El equipo del Monstruo Anaranjado, primer y único clasificado a la postemporada de la liga hasta la fecha, mejoró a 20-9 con su quinta victoria consecutiva.

Derrotó al quinteto del Valle del Turabo sin los servicios de André Curbelo (dolencia en el pie; día a día) ni el importado Montrezl Harrell, quien salió del juego luego de cuatro minutos de acción (rodilla).

Los líderes de la Conferencia B contaron con Damon Daniels como el mejor anotador del partido al encestar 21 puntos en su segundo juego con el uniforme de la Ciudad de Las Lomas.

Georgie Pacheco agregó 17 unidades y Jorge Matos 14. Nick Perkins coló 13 tantos.

Por los Criiollos, Louis King fue el mejor con 27 puntos. Moses Brown firmó un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes.

Los Criollos juegan para 17-10 y se mantienen en el tope de la Conferencia A.

En Manatí, los Osos (11-17) sorprendieron 98-93 a los Vaqueros de Bayamón (18-11).

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Atléticos de San GermánCriollos de CaguasBSNVaqueros de BayamónOsos de Manatí
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