¡Ruge el Monstruo! Atléticos llegan a las 20 victorias tras superar a Caguas

Los Atléticos de San Germán se convirtieron el viernes en el primer equipo del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en ganar 20 partidos al superar 100-90 a los Criollos de Caguas.

Fue un choque entre los líderes de conferencia en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El equipo del Monstruo Anaranjado, primer y único clasificado a la postemporada de la liga hasta la fecha, mejoró a 20-9 con su quinta victoria consecutiva.

Derrotó al quinteto del Valle del Turabo sin los servicios de André Curbelo (dolencia en el pie; día a día) ni el importado Montrezl Harrell, quien salió del juego luego de cuatro minutos de acción (rodilla).

Los líderes de la Conferencia B contaron con Damon Daniels como el mejor anotador del partido al encestar 21 puntos en su segundo juego con el uniforme de la Ciudad de Las Lomas.

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Georgie Pacheco agregó 17 unidades y Jorge Matos 14. Nick Perkins coló 13 tantos.

Por los Criiollos, Louis King fue el mejor con 27 puntos. Moses Brown firmó un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes.

Los Criollos juegan para 17-10 y se mantienen en el tope de la Conferencia A.