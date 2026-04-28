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Festival de polo acuático regresa al balneario de Luquillo

El evento de este fin de semana también integra música, competencias de nado en aguas abiertas y demostraciones de baile y voleibol playero

28 de abril de 2026 - 9:40 PM

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El balneario de Luquillo será escenario del debut del formato WP4 de polo acuático, una modalidad más dinámica en comparación con la versión tradicional en piscina. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El balneario La Monserrate de Luquillo será nuevamente sede este fin de semana del evento de polo acuático Beach Water Polo Classic, una competencia deportiva que integra actividades culturales como música, baile y demostraciones de voleibol playero, se informó este lunes en conferencia de prensa.

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Será la quinta edición del Beach Water Polo Classic, que cuenta con la participación de 16 equipos masculinos —12 provenientes de Estados Unidos— y siete equipos femeninos, según detalló el director del evento, Jean Pierre Mujica.

“Los de Estados Unidos están en mayoría, pero nuestro talento nos hará triunfadores allá adentro”, afirmó Mujica, al destacar el montaje de tres canchas de polo acuático en La Monserrate.

La competencia inicia el viernes y concluye el domingo a las 2:00 p.m. con las finales.

Durante el fin de semana, el evento integrará múltiples actividades deportivas y culturales, según se explicó en la conferencia de prensa en la que participó el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, junto a la empresa Mi Carrera PR.

El DRD ofrecerá el sábado clases de salsa desde las 12:00 del mediodía, además de clínicas de destrezas acuáticas, informó Vázquez Muñiz.

El secretario comparó el Beach Water Polo Classic con el Playatón organizado por el DRD en Añasco y Vega Alta durante el verano de 2025, y que repetirá este junio en Añasco.

“En el Playatón, que incluyó ‘beach tennis’, voleibol y fútbol playero, balonmano y lucha en arena, llegamos al conocimiento de que el water polo se está jugando en playa, lo hicimos y gustó. Son cosas inusuales que apelan a otro público, y volvemos con eso”, explicó.

Por su parte, Mi Carrera PR realizará el domingo, desde las 7:00 a.m., competencias de nado en aguas abiertas en distancias de 5,000, 2,000 y 1,000 metros. Los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma de la organización. Hasta este lunes, había 150 participantes registrados.

El torneo de polo acuático en La Monserrate se jugará bajo el formato WP4, que consiste en equipos de cuatro jugadores, detalló Mujica. El polo acuático tradicional en piscina se juega con siete jugadores por equipo.

El WP4 es un formato dinámico que se disputa en una cancha reducida de 15 por 10 metros, con cuatro periodos de cinco minutos. Incluye particularidades como goles desde media cancha que valen dos puntos y la posibilidad de anotaciones en situaciones de muerte súbita, entre otros elementos.

“Es una nueva disciplina. Se juega como el voleibol, por sets, no como el polo de piscina, que es por acumulación de goles. Puedes tener un mal primer set y ganar el otro. Son cambios drásticos que hacen más dinámico el juego”, explicó Mujica. “Es la disciplina perfecta para nuestras principales playas”.

Los atletas de WP4 provienen del polo acuático de piscina, que se juega en canchas de 30 por 20 metros, divididas en cuatro periodos de ocho minutos, donde el ganador se define por la acumulación de goles.

Finalistas rumbo a Santo Domingo 2026

Mujica, quien dirige la Comisión de Polo Acuático de la Federación Puertorriqueña de Natación, informó que las selecciones nacionales masculina y femenina alcanzaron la final del torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El evento se celebró en Colombia con la participación de 11 países por rama. Ambos equipos obtuvieron la medalla de plata, suficiente para asegurar su clasificación.

Mujica se mostró optimista sobre las posibilidades del equipo en la justa regional.

“Los dos equipos se están preparando a un nivel muy alto. Llevamos entrenando desde enero. Llegamos del clasificatorio y ahora inicia el Polo Acuático Superior, que ayudará a los jugadores a mantener el nivel y buscar la medalla de oro nuevamente en Santo Domingo”, concluyó.

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Polo acuáticoLuquillobalneariosDepartamento de Recreación y Deportes
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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