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¡A ley de uno! Cangrejeras se acercan al campeonato tras tercer triunfo sobre Ponce

El conjunto capitalino impuso su ritmo y ahora busca coronarse en territorio visitante

28 de abril de 2026 - 10:04 PM

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Bloqueo de Santurce sobre Abby Akey, de las Leonas de Ponce. (Heriberto Rosario Rosa / FPV)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Las Cangrejeras de Santurce quedaron a las puertas del campeonato del Voleibol Superior Femenino al colocarse el lunes a una victoria del título nacional, tras derrotar a las Leonas de Ponce en el tercer partido de la final, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

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Santurce tomó así una ventaja dominante de 3-0 en la serie y buscará coronarse el miércoles en Ponce. Las actuales subcampeonas se impusieron por parciales de 25-16, 25-19 y 25-18.

Dos de las principales figuras de Ponce, Raymariely Santos y Sherridan Atkinson, ambas ausentes por razones médicas, siguieron el partido desde el banco.

“Hoy no tuvimos una buena noche sirviendo”, expresó el dirigente de Ponce, Harry González Castro al finalizar el encuentro. “Vamos a seguir trabajando duro porque la serie no se ha acabado”, agregó.

En el primer set, las Leonas abrieron el marcador, pero Santurce reaccionó rápidamente para igualar y asumir una ventaja que no volvió a ceder. Las Cangrejeras dominaron ambos tiempos técnicos, 8-3 y 16-7, ante unas ponceñas que se resistían a entregar el parcial.

En el segundo set, ambos sextetos se mantuvieron en contienda, aunque Santurce tomó ventaja inicial al adjudicarse el primer tiempo técnico por 8-6. Las Cangrejeras también dominaron el segundo descanso técnico, esta vez por 16-11.

La presión constante de Ponce llevó a Santurce a solicitar su primer tiempo muerto cuando dominaba 18-15 en el marcador. Aun así, las Cangrejeras respondieron y lograron cerrar el parcial a su favor.

En el tercer set, las Leonas consiguieron su primera ventaja del partido al despegarse 3-1. Santurce respondió para igualar el marcador a cuatro, pero Ponce recuperó la delantera en un parcial de constante intercambio. Las Cangrejeras volvieron a empatar a seis, aunque las Leonas retomaron el control y se adjudicaron el primer tiempo técnico por 8-7.

Luego de ese descanso, ambos sextetos intercambiaron ventajas y empataron a 10 puntos, hasta que el equipo local tomó la delantera definitiva y aseguró la victoria con un dominante rally de 15-8.

Nataly García lideró la ofensiva de las Leonas con 14 puntos, incluidos 13 en ataques.

Por Santurce, tres jugadoras terminaron en doble cifra: Madison Kingdon Rachel con 16 puntos, Andrea Rangel con 13 y Helena Grozer con 12.

El cuarto partido de la serie se jugará el miércoles en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, en Ponce, a partir de las 8:00 p.m.

Tags
Cangrejeras de SanturceLeonas de PonceLiga de Voleibol Superior FemeninoFederación Puertorriqueña de Voleibol
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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