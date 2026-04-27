Ponce entra en el radar de posible nueva franquicia en el Voleibol Superior Masculino

El buen nivel mostrado a principios de año en la postemporada 2025-2026 del Voleibol Superior Masculino despertó el interés de nuevos grupos en integrarse a la liga de cara a la próxima campaña

El torneo 2026-2027 está programado para comenzar en octubre y podría contar con una novena franquicia, según indicó el director del torneo superior, Jaime Vázquez.

De acuerdo con el funcionario, en la primera reunión liguera rumbo a la próxima temporada estuvieron presentes representantes de las ocho franquicias que vieron acción en el pasado torneo, incluyendo los Mets de Guaynabo, que terminaron con marca de 2-19.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, también informó que existe interés de un posible nuevo grupo en solicitar ingreso a la liga, añadió Vázquez.

Este diario preguntó al director del torneo si el interés proviene desde Ponce, a lo que respondió que esa posibilidad ha sido mencionada.

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“Podría ser en Ponce. Se ha escuchado algo”, indicó Vázquez.

La liga estableció el 1 de julio como fecha límite para la solicitud de nuevas franquicias.

La postemporada 2025-2026 logró reavivar el interés por el voleibol masculino, con presencia en plazas clave como Corozal, Lares, San Sebastián, Yauco y Carolina, en la zona metropolitana.

Sin embargo, franquicias tradicionales como Naranjito y Adjuntas no tuvieron una buena campaña.

El torneo concluyó con los Cafeteros de Yauco como campeones, tras vencer a los Caribes de San Sebastián.

La junta de apoderados se reunió el mes pasado y aprobó fechas importantes del calendario, incluyendo el inicio y cierre de la temporada, según explicó Vázquez.

“Vamos a comenzar el 19 de octubre y terminar a finales de enero”, señaló.

También se establecieron fechas para la presentación de dispensas en caso de que alguna franquicia no pueda participar, lo que ayudaría a controlar la inscripción de equipos. La fecha límite para este proceso será el 19 de julio, detalló.

Pelegrín Vargas y los Caribes de San Sebastián cayeron en la final ante los Cafeteros de Yauco. (FPV / Heriberto Rosario)

Sobre los Mets, cuya sede deportiva podría verse afectada por trabajos de remodelación del municipio, Vázquez indicó que el equipo participó en la reunión liguera.

“Estuvieron allí. Hasta ahora van a jugar, pero no han decidido dónde”, explicó.

El dirigente añadió que también está disponible la Cancha Mario Jiménez como alternativa, recinto utilizado anteriormente para el torneo.

Además, se acordó permitir la contratación de dos jugadores refuerzos por equipo para complementar el talento local.

Actualmente, alrededor de 13 jugadores puertorriqueños participan en ligas de Europa, y podrían estar disponibles para la próxima temporada.

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“Hay sobre 10 jugadores nativos ahora mismo en Europa, y los equipos de Voleibol Superior van a tratar de que esos jugadores se queden jugando aquí. Esos jugadores, más dos refuerzos por equipo, harán una campaña espectacular”, afirmó Vázquez.