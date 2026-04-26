Cangrejeras vuelven a vencer a Ponce y toman ventaja de 2-0 en la final del Voleibol Superior Femenino

Las Cangrejeras de Santurce volvieron a imponer su ritmo y se llevaron el segundo duelo de la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) al derrotar el sábado en sets corridos a las Leonas de Ponce, colocándose arriba 2-0 en la serie.

El triunfo, con parciales de 25-15, 27-25 y 25-22, no reflejó del todo lo disputado que resultó el encuentro luego de un arranque dominante de Santurce. Ponce reaccionó en los siguientes dos sets y obligó a las visitantes a ejecutar en los momentos decisivos, empujadas por el respaldo de más de 3,000 fanáticos en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

“Sabemos que tenemos bajas importantes, pero con o sin ellas podemos competir y buscar la victoria”, dijo la líbero ponceña Valeria León en declaraciones suministradas por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Desde el lado ganador, Debora Seilhamer destacó lo exigente del desafío y evitó cualquier exceso de confianza.

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“Aunque han sido en tres sets, todos han sido bien peleados. No nos podemos confiar”, afirmó, anticipando una serie que sigue subiendo de intensidad.