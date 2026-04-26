Cangrejeras vuelven a vencer a Ponce y toman ventaja de 2-0 en la final del Voleibol Superior Femenino
Santurce se impuso en tres sets sobre las Leonas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens
26 de abril de 2026 - 2:47 PM
26 de abril de 2026 - 2:47 PM
Las Cangrejeras de Santurce volvieron a imponer su ritmo y se llevaron el segundo duelo de la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) al derrotar el sábado en sets corridos a las Leonas de Ponce, colocándose arriba 2-0 en la serie.
El triunfo, con parciales de 25-15, 27-25 y 25-22, no reflejó del todo lo disputado que resultó el encuentro luego de un arranque dominante de Santurce. Ponce reaccionó en los siguientes dos sets y obligó a las visitantes a ejecutar en los momentos decisivos, empujadas por el respaldo de más de 3,000 fanáticos en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.
“Sabemos que tenemos bajas importantes, pero con o sin ellas podemos competir y buscar la victoria”, dijo la líbero ponceña Valeria León en declaraciones suministradas por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).
Desde el lado ganador, Debora Seilhamer destacó lo exigente del desafío y evitó cualquier exceso de confianza.
“Aunque han sido en tres sets, todos han sido bien peleados. No nos podemos confiar”, afirmó, anticipando una serie que sigue subiendo de intensidad.
El tercer juego está pautado para el lunes a las 8:00 p.m. en el Coliseo Roberto Clemente.
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