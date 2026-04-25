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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ponce tambalea en la final tras bajas de Raymariely Santos y Sherridan Atkinson en el segundo choque de la final

Las Leonas afrontan este sábado el segundo partido de la serie con dos bajas sensibles ante Santurce

25 de abril de 2026 - 1:47 PM

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La acomodadora ponceña Raymariely Santos no estará disponible para el segundo juego de la serie final este sábado por una dolencia en la espalda. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La colocadora titular Raymariely Santos se unió a la lista de bajas de las Leonas de Ponce para el segundo partido de la serie final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), este sábado, según informó el dirigente del equipo.

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Tampoco jugará esta noche la opuesto Sherridan Atkinson, quien ya se había ausentado en el primer encuentro de la serie ante las Cangrejeras de Santurce, añadió el dirigente de las Leonas, Harry González.

Las Leonas pierden 1-0 la serie final, que continúa este sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens de Ponce. Santurce ganó el viernes en tres parciales, 25-23, 25-19, 25-19.

Atkinson es la principal figura ofensiva del conjunto, mientras que Santos se desempeña como su colocadora titular y líder en la cancha.

El equipo no podrá sustituir a Atkinson durante la final, por lo que esperará su recuperación. El apoderado Kenneth Rivera explicó que Ponce ya utilizó su espacio de sustitución en la postemporada al reemplazar a Kristeen Lux.

Vamos a ver si están listas para el lunes”, dijo el dirigente González en referencia al tercer juego de la final.

Atkinson presenta molestias en la rodilla derecha y el cuerpo médico recomendó descanso por al menos dos días.

Santos, por su parte, sufre molestias en la espalda, las cuales se hicieron evidentes durante el primer partido de la final.

Sobre Atkinson, el dirigente señaló que la jugadora venía arrastrando la dolencia desde la postemporada, pero esta se ha agudizado.

En el caso de Santos, explicó que sintió un dolor agudo tras varias jugadas defensivas en el primer encuentro.

Sherridan Atkinson, atacando, también se perderá el juego de este sábado por una lesión de rodilla.
Sherridan Atkinson, atacando, también se perderá el juego de este sábado por una lesión de rodilla. (Cortesía/Heriberto Rosario/FPV)

“Es una dolencia que lleva arrastrando y que ha aumentado en intensidad. Y Rayma sintió (el viernes) un dolor agudo las veces que cayó en el primer juego de la final”, dijo el dirigente.

Ante las ausencias, la veterana esquina Stephanie Enright volverá a desempeñarse como opuesto, mientras que la colocadora Alanys Otero asumirá las funciones de Santos.

La desventaja ya era considerable para las Leonas ante unas Cangrejeras completas, y con estas bajas el reto se complica aún más.

Aun así, González aseguró que el equipo no se dará por vencido.

Es lamentable. Nos mató también este back-to- back. Pero no vamos a entregar la serie”.

Tags
Leonas de PonceCangrejeras de SanturceVoleibol Superior Femenino
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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