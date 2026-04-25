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BSN: Vaqueros elevan su nivel de juego y apabullan por 22 puntos a los Cangrejeros en el “rancho”

En otro partido, los Leones superaron a los Capitanes en tiempo extra con 31 puntos de Jordan Murphy

25 de abril de 2026 - 11:27 PM

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Jaylin Galloway sumó 16 tantos en la victoria de los Vaqueros. (Vaqueros / Alexa Alejandro)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los importados Jae Crowder y Xavier Cooks se combinaron para anotar 48 puntos y los Vaqueros de Bayamón apabullaron este viernes 109-87 a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez en la continuación del torneo 2026 del BSN.

Fue la primera victoria de los Vaqueros sobre los Cangrejeros en tres partidos de esta campaña. El pasado miércoles, Santurce superó fácilmente 110-94 a Bayamón en el Coliseo Roberto Clemente.

Bayamón sigue primero en la Conferencia A con 9-5, mientras Santurce ocupa el tercer puesto con 5-6.

Crowder encabezó el ataque ganador con 25 puntos, seguido de Cooks con 23 tantos. Crowder también aportó otros 10 rebotes con cuatro asistencias. Jaylin Galloway sumó otros 16 tantos.

Bayamón tomó control del juego desde el primer parcial al dominarlo, 34-20.

En la derrota, Jordan Howard marcó 17 puntos y Maik Beasley otros 10 al tirar de 7-0 desde la línea de tres puntos.

Walter Hodge Jr. no estuvo en cancha por los Cangrejeros.

Los Leones defienden el Pachín

Los Leones de Ponce superaron en tiempo extra, 116-108, a los Capitanes de Arecibo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Ponce mejoró su marca a 4-8 y Arecibo cayó a 8-3, ocupando el segundo lugar en la Conferencia B.

Jordan Murphy comandó la ofensiva con 31 puntos, seguido de Isaiah Hicks con 22 tantos y siete rebotes.

Jezreel De Jesús y Jalen Crutcher aportaron 21 puntos cada uno, con Crutcher añadiendo 11 asistencias. Darius Bazley también brilló con 16 tantos y 12 rebotes.

Por los Capitanes (8-3), Ramses Meléndez lideró con 27 puntos, seguido de Jack McVeigh y Timothy Soares con 23 unidades cada uno. Diego González añadió 16 tantos y Rafael Pinzón sumó 10.

En la jornada de este sábado, los Indios de Mayagüez visitan a los Atléticos de San Germán, y los Mets de Guaynabo a los Osos de Manatí.

Tags
BSNCangrejeros de Santurce Vaqueros de BayamónLeones de Ponce
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