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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Edwin Arroyo sigue respondiendo con el bate en Cincinnati

Su producción ofensiva continúa creciendo mientras gana protagonismo en la alineación

14 de junio de 2026 - 1:48 PM

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Edwin Arroyo, de los Reds de Cincinnati, observa su sencillo durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego. (Gregory Bull)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El campocorto y prospecto boricua Edwin Arroyo remolcó una carrera en la victoria 2-1 de los Reds de Cincinnati sobre los Diamondbacks de Arizona el sábado.

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Fue una victoria poco común para Cincinnati desde que perdió a su estelar campocorto, Elly de la Cruz, por lesión el pasado 1 de junio. Desde entonces, los Reds han registrado marca de 2-9.

Sin embargo, Arroyo, quien estaba destacándose en Triple A, ha conectado de hit en seis de los ocho partidos que ha iniciado con los Reds desde su debut en las Grandes Ligas el 1 de junio.

Ante Arizona, Arroyo impulsó la carrera del empate 1-1 con dos outs en la tercera entrada gracias a un sencillo al jardín derecho.

Los Reds tomaron la delantera de manera definitiva con un jonrón solitario de Noelvi Marte en la octava entrada. Luego, en la novena, Arroyo participó en una doble matanza de “6-4″ con dos outs para asegurar la victoria.

Desde su ascenso el 1 de junio, el dirigente Terry Francona ha utilizado a Arroyo tanto como jugador regular del cuadro interior como en funciones de reserva, además de alternarlo entre distintas posiciones defensivas.

Cuando ha sido titular en el cuadro interior, Arroyo ha ocupado principalmente los puestos octavo o noveno en la alineación. Sin embargo, el sábado fue colocado como primer bate.

Por otra parte, cuando ha salido desde el banco, Arroyo ha ingresado principalmente con fines defensivos en el campocorto y la intermedia. También ha visto acción ocasionalmente como bateador designado.

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Reds de CincinnatiGrandes LigasBoricuas en Grandes LigasBéisbol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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