Dion New regresa al BSN como accionista con los Indios de Mayagüez

La franquicia de los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció que el otrora propietario de los Piratas de Quebradillas, Dion New, se convirtió en socio del equipo a través de la plataforma West Sports & Social Development.

En un comunicado publicado el jueves en el sitio oficial del equipo, la gerencia anunció que la integración de New forma parte de una estrategia para continuar el desarrollo de la organización.

“Estoy emocionado de volver a ser parte del BSN. Considero que es una gran liga de baloncesto y que la pasión de los fanáticos en la isla la hace aun mejor”, dijo New en declaraciones escritas.

“Cada noche, cualquier equipo puede ganar en esta liga, y me siento muy feliz de integrarme a una gran franquicia y organización como Mayagüez. Espero aportar y mantener todo tal como está, ya que Carlos David Acosta y su grupo han hecho un trabajo extraordinario construyendo este programa hasta convertirlo en uno de los mejores equipos de la liga”.

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New hizo su entrada oficial al BSN originalmente a finales de 2021, cuando la liga confirmó la compraventa de los Piratas por parte del empresario estadounidense, de manos del también empresario local Roberto Roca. La primera temporada de New, entonces, fue la de 2022.

En Quebradillas estuvo como apoderado tres campañas, hasta que Ernie Cambó asumió el mando antes del torneo de 2025. Inicialmente se informó que New permanecería en la franquicia pirata como socio.

Los Indios juegan al momento para 6-5, cuartos en el Grupo B, a 2.5 juegos el primer lugar.