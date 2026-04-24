Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Dion New regresa al BSN como accionista con los Indios de Mayagüez

Carlos “Cady” Acosta continúa siendo el apoderado de los de la Sultana del Oeste

24 de abril de 2026 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dion New, al centro, llegó al BSN a finales de 2021 como apoderado de los Piratas de Quebradillas, hasta que vendió el equipo a Ernie Cambó antes del torneo 2025. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La franquicia de los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció que el otrora propietario de los Piratas de Quebradillas, Dion New, se convirtió en socio del equipo a través de la plataforma West Sports & Social Development.

RELACIONADAS

En un comunicado publicado el jueves en el sitio oficial del equipo, la gerencia anunció que la integración de New forma parte de una estrategia para continuar el desarrollo de la organización.

“Estoy emocionado de volver a ser parte del BSN. Considero que es una gran liga de baloncesto y que la pasión de los fanáticos en la isla la hace aun mejor”, dijo New en declaraciones escritas.

“Cada noche, cualquier equipo puede ganar en esta liga, y me siento muy feliz de integrarme a una gran franquicia y organización como Mayagüez. Espero aportar y mantener todo tal como está, ya que Carlos David Acosta y su grupo han hecho un trabajo extraordinario construyendo este programa hasta convertirlo en uno de los mejores equipos de la liga”.

New hizo su entrada oficial al BSN originalmente a finales de 2021, cuando la liga confirmó la compraventa de los Piratas por parte del empresario estadounidense, de manos del también empresario local Roberto Roca. La primera temporada de New, entonces, fue la de 2022.

En Quebradillas estuvo como apoderado tres campañas, hasta que Ernie Cambó asumió el mando antes del torneo de 2025. Inicialmente se informó que New permanecería en la franquicia pirata como socio.

Los Indios juegan al momento para 6-5, cuartos en el Grupo B, a 2.5 juegos el primer lugar.

Para 2023 New hizo noticia pues decidió regalar abonos a la base de fanáticos de los Piratas para esa campaña.

Tags
Indios de MayagüezBSN
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: