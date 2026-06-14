Jonrones de Ben Rice y José Caballero sellan otra victoria dramática de los Yankees

Ben Rice conectó un jonrón para desempatar en la novena entrada, el panameño José Caballero añadió un cuadrangular de tres carreras y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo 8-3 a los Blue Jays de Toronto para su sexta victoria en siete juegos.

Los Yankees ganaron por séptima vez cuando anotaron la carrera de la ventaja en la novena entrada o más tarde.

Paul Goldschmidt pegó un sencillo dentro del cuadro ante Braydon Fisher (2-2) para abrir la novena y avanzó por un error de tiro de Fisher. Después de que Ryan McMahon corrió por Goldschmidt, Rice disparó un jonrón de 381 pies, su número 19.

El dominicano Jasson Domínguez y Jazz Chisholm Jr. recibieron base por bolas antes de que Caballero conectara ante Tommy Nance su sexto de la temporada.

Los Yankees, líderes del Este de la Liga Americana, ganaron 3-1 el sábado cuando Goldschmidt conectó un jonrón para desempatar en la novena.

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El dominicano Camilo Doval (3-0) ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó en la octava para llevarse la victoria.

Davis Schneider, de Toronto, conectó un jonrón solitario, su segundo, pero no fue suficiente para los Blue Jays.