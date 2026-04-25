Las Cangrejeras comienzan la final de la LVSF con paso arrollador ante las Leonas

Las Cangrejeras de Santurce abrieron con fuerza este viernes la serie final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) al conquistar una victoria en tres parciales sobre las Leonas de Ponce en el Coliseo Roberto Clemente.

El triunfo se produjo con parciales de 25-23, 25-19, 25-19.

Andrea Rangel lideró la ofensiva de las Cangrejeras con 17 puntos.

El segundo partido de la serie se efectuará este sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, hogar de las Leonas.