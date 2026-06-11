Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico inicia la defensa de su título del Final Four ante República Dominicana

Varios prospectos tendrán la oportunidad de asumir roles protagónicos en México

11 de junio de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El líbero Árnel Cabrera y la Selección Nacional se enfrentarán a República Dominicana este viernes a partir de las 4:00 p.m. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional masculina de voleibol entrará en acción este viernes con un cuadro joven para enfrentar a la República Dominicana, que se prepara para ser anfitriona dentro de un mes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

RELACIONADAS

El partido entre República Dominicana y Puerto Rico forma parte de la primera jornada del Final Four de Norceca, que se celebra en México, y también marcará el debut de la Selección Nacional en la temporada 2026.

El encuentro comenzará a las 4:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Puerto Rico llega al torneo como el dos veces campeón defensor del Final Four.

La alineación titular estará compuesta por Daniel Henwood y Yair Santiago; Axel Meléndez y Klistan Lawrence; Ismael Alomar y Eliel Salvá; además del líbero Árnel Cabrera, informó el dirigente nacional Jamille Torres.

“Es un equipo joven. Arnel es el mayor y tiene 30 años. Vamos a seguir dándoles oportunidades a estos jóvenes”, expresó Torres. “El promedio de estatura de este cuadro es de 6 pies y 5 pulgadas”.

En la alineación regular figuran dos jugadores universitarios y un recién graduado.

Puerto Rico tuvo marca de 4-0 ante República Dominicana en 2025. Los dos encuentros más recientes terminaron 3-2, mientras que las primeras dos victorias fueron por 3-0. Esos resultados aportaron hasta 7.09 puntos al ranking mundial de los boricuas.

En esta ocasión, la Selección enfrentará a los dominicanos sin sus dos principales atacantes de esquina, Pelegrín Vargas hijo y Pedro Molina, así como sin el acomodador Kevin Rodríguez. El cuerpo técnico decidió darles descanso durante el Final Four y convocó a jóvenes como Henwood, Salvá y Meléndez, entre otros.

Klistan Lawrence jugará en la posición cuatro por Puerto Rico, tras desempeñarse como opuesto (posición dos) en compromisos anteriores con la Selección Nacional.
Klistan Lawrence jugará en la posición cuatro por Puerto Rico, tras desempeñarse como opuesto (posición dos) en compromisos anteriores con la Selección Nacional. (Cortesía/Norceca/Heriberto Rosario)

“Dominicana está aquí con prácticamente el mismo grupo de jugadores de 2025. Ese grupo nos exigió mucho. Vamos a ponernos a prueba, al igual que lo haremos ante México y Guatemala”, señaló Torres.

Puerto Rico inicia la temporada 2026 en la posición número 22 del ranking mundial, la mejor clasificación entre los cuatro equipos que verán acción en el Final Four. Además de República Dominicana, el torneo contará con la participación de México y Guatemala.

La Selección tampoco perdió ante México en 2025, consiguiendo victorias por 3-1 y 3-2.

Frente a Guatemala, Puerto Rico tuvo marca de 1-0 durante la temporada 2025.

Tags
Selección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaMéxicoRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: