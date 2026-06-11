Puerto Rico inicia la defensa de su título del Final Four ante República Dominicana

La Selección Nacional masculina de voleibol entrará en acción este viernes con un cuadro joven para enfrentar a la República Dominicana, que se prepara para ser anfitriona dentro de un mes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El partido entre República Dominicana y Puerto Rico forma parte de la primera jornada del Final Four de Norceca, que se celebra en México, y también marcará el debut de la Selección Nacional en la temporada 2026.

El encuentro comenzará a las 4:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Puerto Rico llega al torneo como el dos veces campeón defensor del Final Four.

La alineación titular estará compuesta por Daniel Henwood y Yair Santiago; Axel Meléndez y Klistan Lawrence; Ismael Alomar y Eliel Salvá; además del líbero Árnel Cabrera, informó el dirigente nacional Jamille Torres.

“Es un equipo joven. Arnel es el mayor y tiene 30 años. Vamos a seguir dándoles oportunidades a estos jóvenes”, expresó Torres. “El promedio de estatura de este cuadro es de 6 pies y 5 pulgadas”.

PUBLICIDAD

En la alineación regular figuran dos jugadores universitarios y un recién graduado.

Puerto Rico tuvo marca de 4-0 ante República Dominicana en 2025. Los dos encuentros más recientes terminaron 3-2, mientras que las primeras dos victorias fueron por 3-0. Esos resultados aportaron hasta 7.09 puntos al ranking mundial de los boricuas.

En esta ocasión, la Selección enfrentará a los dominicanos sin sus dos principales atacantes de esquina, Pelegrín Vargas hijo y Pedro Molina, así como sin el acomodador Kevin Rodríguez. El cuerpo técnico decidió darles descanso durante el Final Four y convocó a jóvenes como Henwood, Salvá y Meléndez, entre otros.

Klistan Lawrence jugará en la posición cuatro por Puerto Rico, tras desempeñarse como opuesto (posición dos) en compromisos anteriores con la Selección Nacional. (Cortesía/Norceca/Heriberto Rosario)

“Dominicana está aquí con prácticamente el mismo grupo de jugadores de 2025. Ese grupo nos exigió mucho. Vamos a ponernos a prueba, al igual que lo haremos ante México y Guatemala”, señaló Torres.

Puerto Rico inicia la temporada 2026 en la posición número 22 del ranking mundial, la mejor clasificación entre los cuatro equipos que verán acción en el Final Four. Además de República Dominicana, el torneo contará con la participación de México y Guatemala.

La Selección tampoco perdió ante México en 2025, consiguiendo victorias por 3-1 y 3-2.