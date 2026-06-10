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Talento emergente encabeza la convocatoria de Puerto Rico para el Final Four masculino

El sexteto nacional buscará sumar puntos valiosos para ascender en el ranking mundial

10 de junio de 2026 - 8:05 PM

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Klistan Lawrence, en acción durante la reciente Copa Panamericana, forma parte de la nueva generación de la Selección Nacional. (Cortesía/Norceca)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Tal y como se había previsto, la primera convocatoria de la Selección Nacional masculina de voleibol para 2025 quedó integrada en gran medida por talento emergente, tanto del ámbito profesional como universitario.

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Ese grupo competirá desde este fin de semana en el Final Four de Norceca, en México, donde enfrentará al anfitrión, además de los combinados de República Dominicana y Guatemala.

Puerto Rico debutará el viernes frente a República Dominicana.

En lugar de convocar a figuras consolidadas como los atacantes de esquina Pelegrín Vargas y Pedro Molina, o al acomodador veterano Kevin Rodríguez, el dirigente nacional Jamille Torres optó por inscribir a jóvenes talentos como Áxel Meléndez, Janluar Figueroa, Klistan Lawrence, Jamal Ellis y Daniel Henwood, entre otros.

“Vamos a seguir impulsando el crecimiento del programa, dar continuidad al gran trabajo realizado el año pasado y sumar puntos clave para escalar posiciones en el ranking mundial”, expresó Torres en un comunicado de la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

La Selección inicia la temporada 2025 en la posición número 22 del ranking mundial, a poco más de seis puntos de Catar, que ocupa el puesto 21, aunque todavía lejos de Países Bajos, ubicado en la vigésima posición.

Victorias sobre República Dominicana y México podrían aportarle a Puerto Rico entre dos y cuatro puntos por partido en el ranking mundial, según los resultados registrados durante 2025 ante esos rivales.

Meléndez y Lawrence serán dos de los atacantes de esquina. Ambos cuentan con gran estatura y experiencia en ligas europeas. Como líbero principal estará el veterano Árnel Cabrera.

También integran el grupo de esquinas Antonio Feliciano y Gustavo Álvarez, de 22 y 18 años, respectivamente. Feliciano vio acción este año en el Voleibol Superior Masculino con los Caribes de San Sebastián.

Los opuestos serán el veterano Jair Santiago y Jamal Ellis, de 22 años y recién graduado del sistema de la NCAA.

En la División I de la NCAA, Ellis terminó segundo en puntos por set, séptimo en servicios directos por set y decimocuarto en ataques efectivos por set para la Universidad Fairleigh Dickinson.

Puerto Rico es el campeón defensor de las últimas dos ediciones del Final Four de Norceca, torneo que se celebra anualmente desde su debut en 2019. Cuba ha conquistado los demás campeonatos.

Los centrales de la Selección serán Janluar Figueroa, Iván Fernández, Eliel Salvá e Ismael Alomar. Salvá juega para la Universidad Estatal de Ohio (Ohio State) y este año fue reconocido por la American Volleyball Coaches Association como integrante de un equipo All-America.

Daniel Henwood, también de Ohio State, y Diego Estrada, de la Universidad de Lewis, serán los acomodadores del equipo. Ambos son titulares en sus respectivas universidades.

Henwood finalizó noveno en la NCAA en asistencias por set.

Los líberos serán Cabrera y Héctor Valentín.

Luego del encuentro del viernes ante República Dominicana, Puerto Rico enfrentará el sábado a Guatemala y cerrará su participación el domingo frente a México.

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Selección Nacional de Voleibol masculinoNorcecaMéxicoVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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