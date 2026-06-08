La rápida evolución de Decelise Champion entusiasma a la Selección Nacional

La Selección Nacional de voleibol femenino apostó por la juvenil Decelise Champion como pasadora durante el Final Four y, tras evaluar los primeros resultados, el dirigente se mostró confiado en que la atacante tendrá éxito en la transición y continuará creciendo como jugadora.

A nivel colectivo, el combinado patrio tuvo una buena ejecución en el torneo celebrado en Ponce. Champion, de 16 años, fue la máxima anotadora del torneo y contribuyó a que el equipo llegara a estar arriba 10-6 en el quinto set del partido ante el eventual campeón México, quedando a solo cinco puntos de la victoria en el último encuentro del certamen.

La boricua, quien se ha desempeñado principalmente como opuesto a lo largo de su carrera, fue utilizada como esquina-receptora durante el Final Four y logró mantener su aporte ofensivo pese a las nuevas responsabilidades en la recepción.

“No pasó para un 70 por ciento, pero tampoco para un 15 por ciento. No nos arrepentimos de haberlo intentado con ella como esquina”, dijo el dirigente Juan Carlos Núñez a El Nuevo Día.

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En 46 recepciones, Champion realizó 14 pases excelentes y cometió seis errores, de acuerdo con las estadísticas de NORCECA duraante el Final Four. Las otras 26 recepciones fueron calificadas como positivas.

“Lo va a lograr”, confió Núñez. “La clave de todo esto es el seguimiento que se le dé. De parte de la Selección, ella estará todo el verano trabajando en la recepción. Habrá que ver cómo maneja ese aspecto su universidad”.

Champion, de 16 años, ya se comprometió a estudiar y jugar para la Universidad de Wisconsin en la NCAA.

Decelise Champion lideró el Final Fur con 58 puntos, 50 de esos en ataques. (Suministrada / Norceca)

Mientras asumía por primera vez la responsabilidad de esquina-receptora en la Selección Nacional, Champion también lideró el Final Four en anotación con 58 puntos, producto de 50 remates, cinco bloqueos y tres servicios directos.

Núñez explicó que Champion no tuvo dificultades para recibir servicios dirigidos de frente, aunque sí mostró cierta inestabilidad cuando los saques fueron dirigidos al pecho.

Según el dirigente, desarrollar la capacidad de recepción convertirá a Champion en una jugadora aún más completa, ya que, en el aspecto ofensivo, no tiene “nada que envidiarle” a ninguna otra jugadora.

Decelise Champion tiene un compromiso para jugar con la Universidad de Winsconsin en la NCAA. (Norceca)

Con esa herramienta añadida a las fortalezas que ya posee, como su capacidad ofensiva y el ataque zaguero, Champion tiene el potencial para alcanzar la élite del voleibol mundial, pronosticó Núñez.

Además, el técnico destacó la notable evolución que ha mostrado la jugadora entre 2025 y lo que va de 2026.

“Su evolución como jugadora a tan corta edad es impresionante. La vi mucho más natural atacando de frente a la colocadora que de espaldas a la colocadora. No la quiero salar, pero, Dios mediante y con salud, tiene los atributos para convertirse en la embajadora de nuestro voleibol y en una de las mejores jugadoras del mundo. Puede ser para nosotros lo que Sofía Maldonado representa para México o lo que Melissa Vargas representa para Turquía. Puerto Rico está en buenas manos con esta jugadora”, expresó.

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A nivel colectivo, Núñez destacó no solo el compromiso mostrado por las jugadoras durante el Final Four —torneo en el que la convocatoria contó con ausencias importantes—, sino también la manera en que respondieron en la cancha al asumir roles protagónicos.

“Adriana Rodríguez no es nueva. Okianna Valle no es nueva. Alba Hernández no es nueva. Pero no habían sido titulares y vimos cosas positivas de cada una de ellas”, señaló.

“Y las colocadoras Wilmarie Rivera y Jennifer Nogueras hicieron un trabajo de A+ con todas esas jugadoras”, destacó Núñez.