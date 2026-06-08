El oro se decidió en cinco sets: México derrotó a Puerto Rico en una final vibrante

La Selección Nacional de voleibol femenino luchó hasta el final en un duelo vibrante ante México, que se llevó la medalla de oro del Final Four NORCECA 2026 tras un emocionante quinto set en la Cancha Salvador Dijols, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

El torneo cerró con un partido digno de final: alta intensidad, constantes cambios de ritmo, un coliseo lleno y dos equipos que se negaron a ceder terreno.

Puerto Rico, que buscaba su cuarto título consecutivo, se quedó con la medalla de plata tras una actuación combativa que mantuvo al público de pie durante largos tramos del encuentro.

Los parciales fueron 26-28, 25-19, 25-21, 19-25 y 15-11.

El quinto set fue de alta tensión y emoción, con Puerto Rico forzando el parcial decisivo tras venir de abajo 2-1 en sets.

Las boricuas arrancaron el set final con fuerza y tomaron ventaja de 10-6, impulsadas por su defensa y el apoyo del público.

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Sin embargo, México encontró su mejor ritmo en el momento clave. La opuesto Sofía Maldonado Díaz encadenó cinco puntos consecutivos desde la zona dos, volteando el marcador y cambiando por completo la dinámica del cierre.

Maldonado, Jugadora Más Valiosa de la serie final de la Major League Volleyball en Estados Unidos, terminó el partido con 37 puntos y fue elegida Jugadora Más Valiosa del Final Four.

México también logró frenar en el momento decisivo a la boricua Decelise Champion por la zona cuatro. Champion, de 16 años, había liderado la ofensiva de Puerto Rico hasta ese momento.

Champion finalizó con 24 puntos y fue la máxima anotadora del equipo puertorriqueño en el torneo.

México ocupa el puesto 18 del ranking mundial, mientras que Puerto Rico es 25.

Dos errores ofensivos de Puerto Rico abrieron la puerta para que México tomara el control definitivo del partido, que concluyó con un servicio directo de Grecia Esther Castro López.