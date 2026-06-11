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Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

Podcast Tiempo Extra: El Mundial comienza, favoritos, figuras y análisis previo

El arranque del torneo, sus aspirantes y las historias que marcan la atención, en conversación con el analista Edwin Feliciano

11 de junio de 2026 - 2:52 PM

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La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos.Erling Haaland, delantero de Noruega, va camino de romper hitos goleadores en la Liga de Campeones y la Liga Premier, y ya superó registros establecidos por Messi.Cristiano Ronaldo tiene un resumé de logros a sus 41 años, pero todavía no ha conseguido un título en un Mundial con Portugal, con la que tiene 143 goles, récord en el fútbol internacional.
1 / 15 | Podcast Tiempo Extra: El Mundial comienza, favoritos, figuras y análisis previo. La condición del argentino Lionel Messi como mejor jugador de todos los tiempos, sigue en debate con Maradona y Pelé. Pero ganar mundiales consecutivos como Pelé reforzaría más sus argumentos. - Gustavo Garello
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de cuatro años de espera, comienza oficialmente la fiesta más grande del fútbol. Este jueves rueda el balón con dos partidos inaugurales que encenderán la pasión mundialista desde el histórico Estadio Azteca y la ciudad de Guadalajara, marcando el inicio de una Copa del Mundo que promete hacer historia.

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En esta edición especial del Podcast Tiempo Extra, el subeditor de Deportes de El Nuevo Día, Kike Bartolomei, analiza junto a Edwin Feliciano todo lo que debes saber antes del pitazo inicial.

¿Qué selecciones parten como favoritas para levantar la Copa del Mundo? ¿Quiénes serán las figuras llamadas a marcar el destino del torneo y a robarse los reflectores en la máxima cita del fútbol?

Igualmente, se conversa sobre lo que será el último gran Mundial para tres leyendas de una generación irrepetible: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, en un “Last Dance” que cerrará una era dorada del fútbol internacional.

También se aborda el nuevo y revolucionario formato del torneo, con 48 selecciones por primera vez, y el reto logístico y cultural de una Copa del Mundo compartida por México, Estados Unidos y Canadá.

Arranca el Mundial. Arrancan las historias, las rivalidades, los sueños y las emociones que paralizan al planeta. Y aquí te ponemos al día con todo lo que necesitas saber.

¡Dale play y acompaña a El Nuevo Día en la previa del evento deportivo más importante del mundo!

Calendario del jueves:

México vs. Sudáfrica (3:00 p.m.)

Corea del Sur vs. República Checa (10:00 p.m.)

Tags
Mundial de Fútbol 2026MéxicoSudáfricaFútbol profesionalFIFAPodcast
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