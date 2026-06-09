Rafa Aldamuy llevará una voz puertorriqueña al Mundial de 2026 con Telemundo

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Cuando comience la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Puerto Rico tendrá una voz presente en una de las principales plataformas de transmisión del torneo.

El narrador Rafael “Rafa” Aldamuy formará parte del equipo de Telemundo Deportes y será el único puertorriqueño involucrado en la cobertura del evento.

El sanjuanero de 36 años trabajará en el canal digital FAST “Telemundo Deportes Ahora”, donde narrará y comentará partidos junto al periodista y presentador deportivo salvadoreño Manuel “Meme” Rivera, una experiencia que describe como exigente, emocionante y una oportunidad que considera un privilegio profesional.

“El proyecto es con Telemundo Estados Unidos”, compartió Aldamuy, que también se ha destacado como narrador de los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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“Yo voy a estar durante los juegos con un compañero, y los dos vamos a estar narrando. Pero además de narrar vamos a compartir estadísticas avanzadas. Nosotros no vamos a estar mostrando la imagen del juego, sino que vamos a estar narrándolo y comentando porque en el resto de la pantalla van a estar un chorro de estadísticas avanzadas. Que si mapas de calor, las estadísticas individuales de los jugadores, de los equipos, las alineaciones... 20 mil cosas”, añadió con mucho entusiasmo.

Aldamuy señaló que Telemundo distribuirá su cobertura mundialista a través de tres vías: la televisión lineal tradicional, las plataformas digitales y redes sociales, y el canal FAST, cuyas siglas corresponden a Free Ad-Supported Streaming Television o televisión en streaming gratuita con publicidad.

El comunicador puertorriqueño explicó que este canal deportivo opera las 24 horas y está disponible en múltiples plataformas, incluyendo YouTube, Peacock, la aplicación de Telemundo, televisores inteligentes y otros servicios de streaming, lo que le permitirá llegar a una amplia audiencia durante la Copa del Mundo, que dará inicio el 11 de junio y culminará el 19 de julio.

Rafael Aldamuy se encuentra en Miami para trabajar en las transmisiones del Mundial. (Suministrada)

Buena química

Al hablar sobre Rivera, a quien conoció a raíz de la oportunidad de trabajar juntos en el Mundial, Aldamuy comentó que entre ambos ha surgido una gran química, ya que comparten una personalidad muy conversadora y una manera similar de comunicarse con la audiencia.

“Nos conocimos aquí. Tanto él y yo, como todo el grupo del Fast Channel, que hay mexicanos, argentinos, venezolanos, peruanos, bolivianos... O sea, de muchos lados y yo soy el único boricua”, expresó.

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“A Meme lo conocí acá y tenemos una química brutal porque es igual que yo. Habla hasta por los codos, es chistoso... Me encanta”, reiteró.

Aldamuy reconoció que esa química será fundamental, ya que ambos compartirán pantalla durante los 90 minutos de cada transmisión, una dinámica poco habitual en las narraciones deportivas tradicionales, donde los comentaristas y narradores rara vez permanecen visibles durante todo el partido.

“Hemos creado una química bien chévere inventádonos frases”, expresó.

Parte del decorado del set donde trabajará Rafa Aldamuy en Telemundo Center. (Suministrada)

Su cuarto Mundial

Aunque se trata de su cuarta Copa Mundial, Aldamuy reconoció que nunca había enfrentado un reto profesional de esta magnitud.

Recordó que su primera experiencia mundialista llegó en 2014, cuando con apenas 24 años trabajó en la cobertura de Univision Puerto Rico como productor y presentador de segmentos.

Posteriormente formó parte del Mundial de 2018 como asistente de producción en ESPN y del de 2022 en Telemundo Puerto Rico, donde se desempeñó como productor de contenido digital y colaboró en el programa Hoy Día.

Sin embargo, considera que la edición de 2026 representa el mayor desafío de su carrera debido a la responsabilidad de narrar partidos para una audiencia internacional mientras desarrolla contenido para sus plataformas digitales.

“Literalmente es una locura, pero en el buen sentido de la palabra”, dijo sobre su trabajo en el Telemundo Center, en Doral, Florida, donde se encuentra desde el 1 de junio en preparación para la cobertura del Mundial.

“Uno llega aquí y yo me imagino que así se deben sentir los jugadores cuando llegan a la NBA y a las Grandes Ligas. Esto es otro nivel, y nos estamos preparando y ensayando mucho y creando esa química”.