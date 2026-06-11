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El Béisbol Doble A buscará definir a sus últimos tres invitados al Carnaval de Campeones

Cayey, San Sebastián y Carolina están a un paso de adelantar a la siguiente fase del torneo

11 de junio de 2026 - 3:25 PM

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Los Toritos buscarán cerrar la final de la sección Central ante Comerío en la jornada de este viernes. (Suministrada / Aldwin Santiago)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los últimos tres boletos disponibles al Carnaval de Campeones 2026 podrían quedar definidos este viernes, cuando se reanude la acción de las series finales de las secciones Central, Noroeste y Metro de la postemporada de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

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Los tres juegos están pautados para comenzar a las 8:00 p.m.

Al momento, son cinco los equipos clasificados a la antepenúltima etapa del torneo, por lo que restan tres espacios por definir, informó la liga a través de un comunicado.

Los Toritos de Cayey, Patrulleros de San Sebastián y Gigantes de Carolina dominan sus respectivas series 3-2, a las puertas del Carnaval de Campeones.

Mientras, los Pescadores del Plata de Comerío, Libertadores de Hormigueros y Guardianes de Dorado están obligados a ganar para forzar a un séptimo juego el sábado.

En la Central, los Toritos de Cayey visitarán a los Pescadores del Plata de Comerío en el estadio Carlos Bonet.

Por Cayey abrirá el estelar derecho Freddie Cabrera, mientras por Comerío subirá a la loma el estelar zurdo Héctor Hernández.

Comerío ha ganado sus últimos dos compromisos para mantenerse con vida y buscará empatar la final de la sección en su casa.

Por su parte, Cayey necesita una sola victoria para recuperar el trono de la sección que perdió precisamente ante Comerío en 2025. Este encuentro será transmitido por WIPR TV Canal 6.

En el Noroeste, los Patrulleros de San Sebastián visitarán a los Libertadores de Hormigueros en el estadio Hermanos Miura.

San Sebastián confiará en el brazo del estelar derecho Anthony Borrero en busca de revalidar el campeonato de la sección, mientras Hormigueros se jugará la vida con el juvenil zurdo Ramón Rodríguez.

Los Libertadores intentarán defender su terreno para empatar la serie y provocar un séptimo choque.

En la Metro, los Guardianes de Dorado visitarán a los Gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker.

Dorado irá obligado a ganar para extender la serie al máximo, mientras Carolina intentará liquidarla en su casa. Por los Gigantes abrirá el derecho Héctor Quiñones y por los Guardianes el zurdo Mad Salgado.

Los cinco equipos que tienen su pase asegurado al Carnaval de Campeones son los Azucareros de Yabucoa (Sureste), Mulos de Juncos (Este), Petateros de Sabana Grande (Suroeste), Tigres de Hatillo (Norte) y Maratonistas de Coamo (Sur).

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