Las Cangrejeras parten como favoritas ante las Leonas en la final del Voleibol Superior

La postemporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) ha dado mucho de qué hablar y desde este viernes inicia su etapa final, con las Cangrejeras de Santurce saliendo como amplias favoritas ante las Leonas de Ponce.

Santurce recibe a las Leonas este viernes en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00 p.m.

La final se jugará a un máximo de siete partidos.

Las Cangrejeras han sido el equipo de la temporada, con solamente una derrota en todo el año (en cuartos de final), además de una victoria en los ‘tribunales’ que hace a la franquicia sólida, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella.

Y, como si fuera poco, Santurce acaba de contratar una nueva refuerzo: la esquina estadounidense Madison Kingdon Rishel, cuyo resumé refuerza aún más la solidez del conjunto.

Tal vez no haga falta la totalidad del calendario de la final para que las Cangrejeras se proclamen campeonas nuevamente; incluso, la serie podría no llegar al 3 de mayo, fecha en que caducan los permisos de las jugadoras refuerzos, como Kingdon.

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“Para mí, Santurce es el favorito, más ahora con la adquisición de Madison. Ella es un upgrade para ese equipo. Santurce debe ganar, pero no creo que sea por una barrida”, dijo el dirigente de las Pinkin de Corozal, Jamille Torres.

Los primeros dos juegos se efectuarán en días seguidos. El sábado se jugará el segundo partido en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Kingdon Rishel es una jugadora madura (33 años), fuerte (6’1” de estatura), con experiencia en las mejores ligas del mundo (Italia, Turquía, Corea), y con fundamentos sólidos en el control de balón, servicio y defensa. Sustituye a Tamara Otane.

Ponce llega a la final luego de superar a las campeonas Criollas de Caguas en siete partidos de la semifinal B. Fue una serie polémica fuera de la cancha.

La colocadora de las Leonas, Raymariely Santos, tiene un duelo con su contraparte de las Cangrejeras, Wilmarie Rivera. (Suministrada)

Ponce atraviesa por un buen momento, con su acomodadora Raymariely Santos distribuyendo el juego con precisión, y con dos refuerzos que han ido elevando su nivel ofensivo.

Ponce no está fuera de la serie a pesar del amplio favoritismo de Santurce, opinaron tanto Torres como el asistente administrativo de las Valencianas de Juncos, David Alemán.

“Todo el mundo tiene a Santurce de favorito. Pero Ponce viene jugando un buen voleibol. Tiene oportunidad”, dijo Alemán. “Veo de favorito a Santurce y no descarto a Ponce”.

“La opuesto de Ponce (Sherridan Atkinson) viene bien, al igual que la esquina (Claire Chaussee), y Raymariely sabe mover bien el juego”, prosiguió Alemán.

Ponce fue uno de los pocos equipos que llevó a cinco sets (17-15 en el 5to) a las Cangrejeras en su temporada regular perfecta (20-0). Cuando lo hizo, Atkinson aún no estaba con Ponce.

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Duelo de colocadoras

La serie final, a su vez, tendrá como protagonistas a dos de las principales colocadoras de Puerto Rico: la zurda Wilmarie Rivera, de Santurce, y Santos, de Ponce.

Se anticipa un duelo en una posición que impacta el juego tanto como lo puede hacer un lanzador en el béisbol.

“Son las dos mejores. Puede haber una gran batalla en el acomodo”, afirmó Alemán.

Rivera ha sido clave para mantener a Santurce en la cima, utilizando eficientemente a todas sus atacantes y aportando también en el servicio y la defensa.

Santos, por su parte, lidera a las Leonas con experiencia y temple. Es una colocadora madura (33 años), con recorrido en ligas internacionales como Francia e Italia, y múltiple campeona nacional con Pinkin y Criollas.

El duelo promete.