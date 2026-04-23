Un regalo a la fanaticada: Leonas no cobrarán en la final del Voleibol Superior Femenino

Aunque aceptarán donaciones, los juegos locales de las Leonas de Ponce en la final del Voleibol Superior Femenino tendrán entrada gratis, informó el apoderado de la franquicia.

Las Leonas recibirán este sábado su primer juego local en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, donde se enfrentarán a las favoritas Cangrejeras de Santurce.

El equipo ponceño clasificó a la final el miércoles por la noche tras derrotar 3-0 a las campeonas defensoras, las Criollas de Caguas, en el juego decisivo de la semifinal B.

El apoderado de las Leonas, Kenneth Rivera, indicó que no cobrará entrada como muestra de agradecimiento al pueblo de Ponce, que ha respaldado masivamente a la franquicia pese a los problemas administrativos recientes, así como al municipio, que ha estado disponible para apoyar al equipo.

“No vamos a cobrar en agradecimiento. Es una promesa que hice ayer (miércoles)”, expresó Rivera a El Nuevo Día. “Cada persona de la zona suroeste que asista recibirá ese regalo”.

PUBLICIDAD

Rivera señaló que, aunque la entrada será gratuita, se aceptarán donaciones. Explicó que su franquicia, al igual que otras del Voleibol Superior, opera con una inversión que supera los $300,000.

Detalló que el municipio aporta más de $100,000, considerando tanto la ayuda económica como servicios de instalaciones, seguridad y ambulancia, entre otros.

Señaló que, tradicionalmente, la final de cualquier torneo deportivo en Puerto Rico representa el momento ideal para que las franquicias generen ingresos para cubrir nómina, cuadrar cuentas o incluso obtener ganancias.

Sin embargo, Rivera aseguró que su participación en el Voleibol Superior no responde a intereses económicos, sino al deseo de retribuirle al deporte.

Rivera, natural de Morovis, dirige además el club K-1 Volleyball, que cuenta con una membresía de hasta 70 equipos.

“Esto es para devolverle al voleibol lo que el voleibol me ha dado a mí en mis 53 años de edad”, afirmó.

Rivera reiteró su responsabilidad por el error administrativo relacionado con la no notarización de los contratos de sus jugadoras.

El error provocó una segunda controversia durante la etapa semifinal del Voleibol Superior, luego de la ocurrida en la semifinal A entre las Valencianas de Juncos y las Cangrejeras de Santurce.

“Mis disculpas a la gente”, expresó Rivera.

Añadió que la multa inicial, que superaba los $25,000 por no notarizar los contratos, generó un movimiento en Ponce que logró recaudar más de $70,000 para cubrirla. No obstante, la sanción fue posteriormente reducida a $750.

Rivera indicó que no aceptó las donaciones, ya que asumió total responsabilidad por el error.